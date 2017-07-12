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В нигерийском городе Майдугури прогремела серия взрывов

Политика

Есть погибшие и раненые

Майдугури, Нигерия, 12 июля 2017, 13:51 — REGNUM  

По меньшей мере 19 человек погибло, 23 получили ранения в результате серии терактов, прокатившихся по городу Майдугури, расположенном в штате Борно в Нигерии, сообщает Associated Press.

Такая информация поступила от правоохранительных органов штата 12 июля. По данным полиции, за взрывами стояли террористы-смертники.

Теракты произошли в четырех районах столицы штата Борно, который в наибольшей степени подвержен вылазкам со стороны радикалов из группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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«Боко Харам» (запрещенная в РФ организация) и борьба с ней