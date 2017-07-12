В нигерийском городе Майдугури прогремела серия взрывов

Майдугури, Нигерия, , 13:51 — REGNUM

По меньшей мере 19 человек погибло, 23 получили ранения в результате серии терактов, прокатившихся по городу Майдугури, расположенном в штате Борно в Нигерии, сообщает Associated Press.

Такая информация поступила от правоохранительных органов штата 12 июля. По данным полиции, за взрывами стояли террористы-смертники.

Теракты произошли в четырех районах столицы штата Борно, который в наибольшей степени подвержен вылазкам со стороны радикалов из группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).