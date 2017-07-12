Южная Корея готова на жесткие меры борьбы с потоком нелегалов из Казахстана

Астана, , 13:50 — REGNUM Проблемы депортации казахстанских граждан, въезжающих в Республику Корея с туристическими, деловыми целями и для прохождения лечения огласили сегодня, 12 июля в Астане, в ходе пресс-конференции с участием директора Департамента консульской службы МИД Казахстана Ардака Мадиева и посла Республики Корея в Казахстане Ким Дэ Сик.

В настоящее время между Казахстаном и Южной Кореей действует Соглашение о взаимной отмене визовых требований: граждане каждой из стран могут пребывать без визы на территории второй страны в течение 30 дней. Однако это не касается тех, кто хочет осуществлять трудовую или миссионерскую деятельность, учиться в учебных заведениях или проживать на территории другого государства. Соглашение должно было облегчить туризм и лечение казахстанцев в Южной Корее.

Однако за последнее время участились случаи отказа во въезде в Республику Корея гражданам Казахстана при прохождении миграционной процедуры. Причины просты:

«Многие граждане Казахстана прибывают в Корею по безвизовому режиму с целью трудоустройства и так далее, в связи с чем резко увеличилось количество казахстанских нелегальных мигрантов в Корее», — отметил Ким Дэ Сик.

Иммиграционные органы Республики Корея решили ужесточить проверку в отношении граждан Казахстана при въезде, так после подписания соглашения были организованы целые каналы для переброски нелегальной рабочей силы из Казахстана в Южную Корею.

«После подписания данного соглашения, к большому сожалению, участились случаи отказа во въезде в Корею гражданам Казахстана. Это связано с увеличением нелегальных мигрантов, которые, пользуясь соглашением, выезжают в Корею и остаются там работать. Это нелегальная трудовая миграция. Если к началу вступления данного соглашения количество нелегалов из Казахстана составляло чуть более 300 человек, то за чуть больше двух лет работы данного соглашения резко возросло количество нелегальных трудовых мигрантов из Казахстана. По данным миграционной службы Республики Корея, количество нелегальных трудовых мигрантов из Казахстана сейчас составляет порядка шести тысяч человек. Увеличение составило почти в 20 раз. Это послужило основанием для того, чтобы корейские миграционные службы начали принимать меры по активной депортации казахстанских граждан», — пояснил Ардак Мадиев.

По его словам на сегодня ставится вопрос о прекращении действия соглашения.

«Под вопрос ставится само существование соглашения. Очень больших сил стоило, чтобы подписать соглашение с Кореей, чтобы наши граждане могли свободно ездить. Но большое количество нелегальных трудовых мигрантов ставят под вопрос дальнейшее продление и пролонгацию соглашения», — подчеркнул Ардак Мадиев.

Напомним также, что по официальным данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики, в первом квартале 2017 года количество безработных в Казахстане составляло 439,2 тысячи человек или 4,9% от занятого населения.

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