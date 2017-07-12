Вице-президент Нигерии: Президент скоро вернется домой

Абуджа, , 13:52 — REGNUM Исполняющий обязанности президента Нигерии Йеми Осинбаджо ожидает скорого возвращения президента страны Мухаммаду Бухари домой, сообщает 12 июля Associated Press.

Действующий президент Нигерии Бухари находится на лечении в Великобритании более двух месяцев.

Вице-президент страны Осинбаджо, который временно исполняет обязанности президента заявил о скором возвращении Бухари на следующий день после встречи с ним.

Осинбаджо отметил, что президент был в очень хорошем настроении, его выздоровление идет очень быстро. Беседа между двумя политиками продолжалась около часа.

Исполняющий обязанности президента страны не раскрыл других подробностей встречи с 74-летним Бухари, который находится в Лондоне с 7 мая.

Болезнь Мухаммаду Бухари вызвала в стране некоторые беспокойства. Оппозиция потребовала отставки президента, срок полномочий которого заканчивается в 2019 году.

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