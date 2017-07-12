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Киргизы получают право работать в РФ по национальным удостоверениям

Политика

Как и граждане Белоруссии

Москва, 12 июля 2017, 13:49 — REGNUM  Законопроект, позволяющий гражданам Киргизии — профессиональным водителям не менять национальные права на российские, Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля.

Согласно законопроекту новые требования о замене водительских удостоверений «не распространяется на граждан Киргизской Республики, а также граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального, осуществляющих предпринимательскую и трудовую деятельность на территории Российской Федерации, непосредственно связанную с управлением транспортными средствами». То есть нормы не распространяются и на граждан Белоруссии.

С 1 июня 2017 года вступило в силу требование о запрете допуска к управлению транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами.

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