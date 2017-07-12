Глава ЦРУ заявил о наличии «доказательств» применения химоружия Дамаском

Вашингтон, , 13:46 — REGNUM Спецслужбы США располагают надежными уликами, подтверждающими применение войсками Сирии химоружия в городе Хан-Шейхун в апреле 2017 года. Об этом сообщил директор Центрального разведуправления (ЦРУ) Майк Помпео, слова которого обнародованы на официальном сайте ведомства.

Он уточнил, что разведка США восстановила полную «картину произошедшего» по поручению главы Белого дома Дональда Трампа.

«Позже президент (Дональд Трамп) собрал свой кабинет, — говорит Помпео. — Когда мы сидели, он повернулся ко мне и спросил, что мы узнали. Я заявил ему, что разведывательное сообщество пришло к выводу, что в ходе химической атаки было использовано химическое оружие, а за атакой стоял сирийский режим».

При этом Помпео не стал уточнять, в чем заключаются «неопровержимые улики».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США, не представив никаких доказательств, обвинили Дамаск в том, что правительственная сирийская армия применила против жителей Хан-Шейхуна химическое оружие. В СМИ США появились кадры последствий «химической атаки», на которых показаны мирные жители, отравленные «химическим оружием Асада».

Доказательств вины Дамаска в применение химического оружия никто не представил. Зато этот «инцидент» стал поводом для ракетного удара ВС США по сирийской авиабазе Эш-Шайрат (провинция Хомс, Сирия) в ночь на 7 июня.

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