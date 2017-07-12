«В Грузии ожидают еще большего обострения «оккупации»

Тбилиси, , 13:37 — REGNUM Грузинские конфликтологи ожидают, что в будущем ситуация вокруг «оккупации территорий» еще больше обострится, пишет грузинское издание «Резонанси» в статье под названием «Дилемма Грузии — остановка оккупации и предотвращение конфликта».

Комментируя изданию последние события в селе Бершуети Горийского района, где были установлены пограничные ограждения на границе с Южной Осетией, председатель «Европейских демократов» Паата Давитая предположил, что ситуация в этом и других районах еще больше обострится. По его оценке, об этом свидетельствуют и заявления специального представителя премьер-министра Грузии по вопросам взаимоотношений с Россией Зураба Абашидзе, который не исключил, что продвижение границы вглубь Грузии продолжится.

«В течение всего процесса переговоров [в формате Абашидзе-Карасин] он [Абашидзе] впервые открыто заявил об этом, а это значит, что во время переговоров он получил такие мессиджи», — отметил Паата Давитая.

Причиной такого развития событий политик считает действия нынешнего правительства Грузии и предсказывает, что ситуация еще больше осложнится.

«В условиях нынешнего правительства ситуация еще больше осложнится, так как они ни на что не способны. Соответственно, действия России адекватны, исходят из её интересов. В отличие от нас, они знают, чего хотят», — констатировал Давитая.