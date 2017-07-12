В Киеве националисты требуют отмены депутатской неприкосновенности

Киев, , 13:30 — REGNUM В Киеве возле здания Верховной рады Украины состоялся митинг, участники которого требовали отмены депутатской неприкосновенности. Среди протестующих были представители националистических объединений, передает 12 июля RT.

Акцию протеста поддержали члены националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус». Митингующие жгли файеры и дымовые шашки, еще одним способом привлечения внимания стали удары по железным бочкам.

Как передает «5 канал», случайные прохожие получили ожоги и обратились за помощью к медикам. Задержаний участников митинга не происходило.

Отмечается, что собравшиеся у стен украинского парламента требовали лишить неприкосновенности обвиняемых в коррупции депутатов. При этом в Раде шло голосование за начало расследования в отношении генерального прокурора страны Юрия Луценко, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов.

Как сообщало ИА REGNUM, инициатором разбирательства в отношении генпрокурора Украины выступил лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Он заявил, что сведения в декларации Юрия Луценко не соответствуют действительности.

Выступая в Раде 11 июля, Ляшко обвинил Луценко в уклонении от уплаты налогов. В частности, по данным Ляшко, генпрокурор уклонился от выплаты за дом площадью 900 кв. м.

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