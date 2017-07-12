Нацгравдия Украины сообщает о задержании бойца ЛНР и гражданина РФ

Киев, , 13:37 — REGNUM В районе населенного пункта Городище (Донбасс, под контролем ВСУ) военнослужащие Нацгвардии Украины (НГУ) задержали российского военного и бойца Народной милиции ЛНР. Об этом 12 июля сообщает пресс-служба НГУ.

Так, военным нарядом во время осуществления контрольно-пропускного режима, в ходе проверки автомобиля ВАЗ и документов был обнаружен пассажир, который, по предварительной информации, по базе проходит как боец ЛНР.

«Тем же военным нарядом в ходе проверки автомобиля Volkswagen и проверки документов был обнаружен пассажир, который по паспортным данным является гражданином Российской Федерации и имел при себе военный билет Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Оба задержанных были переданы военной контрразведке.

Ранее, 9 июля, на границе с Приднестровьем украинские спецслужбы задержали якобы полковника Вооруженных сил Российской Федерации Валерия Гратова.

Напомним, 30 июня, на берегу Перекопского залива в Херсонской области украинские силовики задержали двух военнослужащих Пограничной службы ФСБ РФ. По данным Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), российские пограничники заявили, что «сбились с маршрута». Следователи УСБУ в Херсонской области сообщили россиянам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня в районе с. Желобок Славяносербского района (ЛНР) гражданин Российской Федерации, уволенный в запас в 2016 году из состава ВС РФ Виктор Агеев попал в плен после столкновения с солдатами 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ. По данным штаба «АТО», в результате боя был убит командир разведгруппы гражданин РФ.