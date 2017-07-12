Ольга Ларина, , 13:21 — REGNUM

В Новгородской области 10 сентября 2017 года состоятся выборы губернатора. Для региона это — вторая губернаторская кампания с момента возвращения прямых выборов губернаторов в 2012 году. Тогда Новгородская область приняла новый закон о выборах высшего должностного лица субъекта РФ и в числе пяти регионов-пионеров применяла его на практике. На родине российской демократии, как любят называть Великий Новгород, закон о выборах главы региона вышел одним из самых жёстких: он не допускает участия самовыдвиженцев, а для кандидатов от партий устанавливает 10-процентный муниципальный фильтр — максимально возможный по федеральному законодательству.

Попытки отменить областной закон в суде не увенчались успехом, а как-либо смягчить установленный в нём фильтр никто и не пытался — оппозиция от КПРФ безуспешно пыталась отменить муниципальный фильтр совсем, на федеральном уровне.

Таким образом, спустя пять лет к новым губернаторским выборам Новгородская область подошла фактически с теми же «правилами игры».

Выдвижение кандидатов завершилось 4 июля, и претенденты на пост главы Новгородской области начали сбор подписей в свою поддержку: нужен 131 «автограф», максимум — 137, включая шесть «запасных». Как и в 2012 году, на пост главы региона претендуют семь человек.

Старый-новый предвыборный расклад

Как ранее сообщало ИА REGNUM, документы для выдвижения в облизбирком предоставили временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин, выдвинутый на пост главы региона «Единой Россией»; депутат Новгородской областной думы Ольга Ефимова (от КПРФ); председатель Новгородского регионального отделения партии «Яблоко» Анна Черепанова; депутат Государственной думы РФ от ЛДПР Антон Морозов; кандидат от «Патриотов России», начальник управления Гостехнадзора по Новгородской области Николай Захаров; депутат думы Великого Новгорода Михаил Панов, выдвинутый «Справедливой Россией» и Дмитрий Рубахин, кандидат от партии «Родина».

Из этих претендентов двое — Ольга Ефимова и Николай Захаров — участвовали в выборах губернатора Новгородской области в 2012 году. Но коммунистке Ефимовой было отказано в регистрации: ей удалось собрать только 80 подписей в поддержку своего выдвижения из необходимых на тот момент 173. А Николай Захаров из «Патриотов России» сумел получить подписи 176 муниципальных депутатов и глав — то есть даже с запасом. Муниципальный фильтр также прошёл Виктор Михайлов из ЛДПР, собрав 181 подпись одним из первых. В итоге только Захаров с Михайловым и составили конкуренцию на выборах единороссу Сергею Митину, который с 2007 года занимал пост главы региона и впервые избирался на прямых выборах на новый срок.

Итак, в 2012 году предвыборный отсев прошли лишь трое из семи претендентов на пост губернатора, в регистрации было отказано четверым: Ольге Ефимовой (КПРФ), Елене Михайловой («Правое дело»), Алексею Афанасьеву («Справедливая Россия») и Георгию Кобзеву («Молодая Россия»). Итог был предсказуем: победу одержал Сергей Митин с 75,95% голосов. За Николая Захарова проголосовали 10,63% избирателей, за Виктора Михайлова — 10,43%. Эксперты затем называли новгородские выборы в числе примеров так называемого «референдумного голосования». Проще говоря, реальной конкуренции на них и какой-либо интриги не было.

В выборах 2017 года ни «Правое дело», ни «Молодая Россия» участия не принимают. К парламентской четвёрке и «Патриотам России» с неизменным кандидатом в губернаторы Николаем Захаровым (к слову, сразу после выборов-2012 он получил пост начальника Гостехнадзора по Новгородской области), добавились «Родина» и «Яблоко».

Кто на новенького?

Если в 2012 году в Новгородской только одной партии от парламентской оппозиции — ЛДПР — удалось преодолеть муниципальный фильтр, то в нынешней кампании «реальные шансы на регистрацию в качестве кандидатов имеют представители всех думских оппозиционных партий», считает политтехнолог Дмитрий Орлов.

При этом в Новгородской области отмечают, что «сильных» кандидатов на выборы выставили только две из оппозиционных парламентских партий: КПРФ, вновь сделавшая ставку на депутата Новгородской областной думы и известного в регионе оппозиционная политика Ольгу Ефимову, а также ЛДПР. В отличие от кампании 2012 года, в этот раз либерал-демократы выдвинули на новгородские выборы, действительно, «тяжёлую артиллерию»: Антон Морозов — действующий депутат Государственной думы РФ с опытом дипломатической работы, хорошо известный в Новгородской области по своей работе в региональном парламенте в 2006—2011 годах. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уже напутствовал кандидата почти 10-минутной речью, в которой акцентировал внимание на примере Смоленской области с губернатором Алексеем Островским, избранным в 2015 году на второй срок именно от ЛДПР.

«Справедливая Россия», от которой ожидали выдвижения сильного оппозиционного политика Михаила Караулова, избранного в 2016 году по одному из городских одномандатных округов в Новгородскую областную думу, разочаровала. Кандидатуру Караулова не согласовали в Москве, на выборы губернатора не пошёл и лидер Новгородского регионального отделения партии Алексей Афанасьев. Партия выдвинула на выборы Михаила Панова — в прошлом вице-спикера Новгородской областной думы, который в новый состав регионального парламента не прошёл, а занял «списочное место» в думе Великого Новгорода.

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Кандидат в губернаторы Новгородской области от партии «Яблоко» Анна Черепанова — известная в регионе своей общественной деятельностью в «Собрании коренных новгородцев» и новгородском центре «Трансперенси Интернешнл — Р», перед сбором подписей обратилась ко всем муниципальным депутатам с призывом отдать свою подпись ей и теперь ведёт дневник кампании по прохождению муниципального фильтра, в котором подробно описывает борьбу за каждую подпись. «Чиновники не стесняются собирать подписи за согласованных кандидатов», — уверяет Черепанова. По её словам, помимо кандидата от «Единой России», временно исполняющего обязанности губернатора Андрея Никитина, депутатам предлагают поддержать члена ЛДПР Антона Морозова и кандидата от «Патриотов России» Николая Захарова.

О Дмитрие Рубахине («Родина») — генеральном директоре ООО «Жилищно-эксплуатационный участок 12» — в новгородской политической среде практически ничего не известно. Кроме того, что он безуспешно пытался однажды участвовать в муниципальных выборах в Великом Новгороде, но не набрал в свою поддержку необходимого числа подписей избирателей.

Интрига — в фильтре и явке

Основными конкурентами временно исполняющего обязанности губернатора Новгородской области Андрея Никитина («Единая Россия») политтехнолог Михаил Шимановский считает Ольгу Ефимову (КПРФ) и Антона Морозова (ЛДПР).

«Их сила — в слабости Никитина, который так и не смог потянуть на себя имидж власти. Он потерял время и не преобразовал факт назначения президентом в электоральный запас. С учётом низкого рейтинга региональной «Единой России», у Никитина нет для размена в голоса избирателей даже партийного имиджа. У Ефимовой и Морозова есть преимущество в виде рейтингов их партийных брендов. Следующим фактором является личная харизма, но Никитин и здесь проигрывает. Он избегает общаться с людьми, в то время как Ефимова и Морозов имеют хороший опыт публичной активности. Таким образом, на старте кандидаты примерно равны, поэтому все будет зависеть от того, какие стратегии выберут кандидаты», — отметил Шимановский.

По его мнению, муниципальный фильтр, помимо Никитина, удастся преодолеть Ольге Ефимовой (КПРФ), Морозову (ЛДПР) и Захарову («Патриоты России»). Он также считает, что «есть резон ожидать, что борьба будет настоящей, а не имитационной» и не исключает второго тура.

«По задумке власти, фильтр преодолеют Никитин («Единая Россия»), Ефимова (КПРФ) и Морозов (ЛДПР) и, скорее всего, Панов («Справедливая Россия») и Захаров («Патриоты России»), остальных не пустят», — считает политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов.

По его мнению, «результат выборов понятен», то есть победит Андрей Никитин.

«Остальные заработают столько, сколько соберут ресурсов. Пока с этим у всех проблемы. Но, думаю, Ефимова и Морозов какие-то голоса получат за счёт своих партийных брендов, даже если кампанию вести совсем не будут, а похоже, что всё идёт к этому. Остальные кандидаты будут в пределах статистической погрешности», — также отметил эксперт.

При этом главной проблемой выборов в Новгородской области, по мнению Сергея Маркелова, будет крайне низкая явка.

«Так как никто не хочет работать с избирателем напрямую. Поэтому будет «голосование ногами» и ожидаемая явка в пределах 25−30%. Вот это беда выборов», — резюмировал эксперт.

Напомним, что в 2012 году явка избирателей на участки составила 42,81%, в абсолютных цифрах на выборах главы региона проголосовали 222 600 жителей Новгородской области. А голосовали тогда позднее, в середине октября.

Политтехнолог Дмитрий Орлов в своём аналитическом докладе «Конкуренция на губернаторских выборах — 2017» прогнозирует в Новгородской области умеренный уровень конкуренции — не существенный и не потенциально значимый, но выше, чем на выборах губернатора в 2012 году.

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«Ранее область отличалась заметным уровнем протестного голосования. В мае-июне 2017 года против врио губернатора Андрея Никитина прошла серия информационных атак. Одним из основных критиков этого кандидата в ходе кампании может выступить Ольга Ефимова. Однако Андрей Никитин пользуется значительной поддержкой населения при невысоком антирейтинге, массовых протестных настроений в отношении него нет. В данный момент деятельность оппозиционных кандидатов не связана с серьезными рисками для врио губернатора», — отмечается в докладе.

Чьи прогнозы окажутся более реальными — узнаем уже совсем скоро: подписные листы для регистрации Новгородский избирком ждёт от кандидатов в губернаторы региона с 16 по 26 июля, то есть уже в конце месяца станет известно, кому на этот раз удастся выйти на финишную прямую избирательной гонки.

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