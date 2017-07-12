Ульяновские депутаты отказались лишать коллегу полномочий досрочно

Ульяновск, , 13:16 — REGNUM В Инзенском районе Ульяновской области еще один из местных депутатов может быть лишен полномочий за сокрытие сведений о доходах и имуществе.

Как сообщили ИА REGNUM в областной прокуратуре, депутат Совета депутатов МО «Инзенский район» Олег Чернецов скрыл информацию о находящихся у него в собственности 6 машинах, двух тракторах, 14 автомобильных и тракторных прицепах и полуприцепах.

Кроме того, он не представил сведения о принадлежащем его супруге снегоходе. Подобные деяния в прокуратуре сочли грубым нарушением законодательства о противодействии коррупции.

Прокурора уже требовала от совета депутатов муниципального образования «Инзенский район» незамедлительно принять меры к устранению выявленных проверкой нарушений. Однако, совет депутатов проигнорировал требования прокуратуры.

В связи с этим в суд было направлено исковое заявление о признании бездействия совета депутатов незаконным и о досрочном прекращении депутатских полномочий Чернецова.

Как сообщало ИА REGNUM, в том де Инзенском районе прокуратура требует досрочного прекращения полномочий депутата МО «Глотовское городское поселение» Анатолия Липатова, скрывшего сведения о имеющемся у его семьи имуществе.

По данным прокуратуры, Липатов проигнорировал требования законодательства о противодействии коррупции и скрыл информацию о том, что у его жены в собственности есть дом.

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