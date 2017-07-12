Ассанж объяснил Трампу-младшему важность публикации писем об адвокате

Вашингтон, , 13:14 — REGNUM Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил о том, что связывался с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим для того, чтобы предложить ему публикацию писем о компромате на Хиллари Клинтон на сайте WikiLeaks.

В своем Twitter Ассанж написал, что объяснил Трампу-младшему, насколько важна публикация писем и предложил сделать это через портал WikiLeaks.

«Два часа спустя он сделал это самостоятельно», — написал Ассанж.

Ранее газета The New York Times сообщила, что сын Дональда Трампа встречался с юристом Натальей Весельницкой, которая якобы имеет «связи с Кремлем», в самый разгар президентской кампании в США летом 2016 года.

Трамп-младший пошел на встречу, поскольку пообещали предоставить компромат на кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Отвечая на публикацию, Трамп-младший выложил в Twitter свою электронную переписку, связанную с организацией встречи. Он признал, что его действительно «выманили» компроматом на Хиллари Клинтон, однако в ходе встречи «быстро выяснилось, что Весельницкая не располагала значимой информацией».

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