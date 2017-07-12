Новосибирского чиновника заподозрили в сговоре и мошенничестве

Новосибирск, , 13:27 — REGNUM Следователи возбудили в отношении чиновника мэрии Новосибирска уголовное дело. Под пристальное внимание второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области попал руководитель муниципального автономного учреждения «Центр зимних видов спорта» Константин Каширин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дело возбуждено по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Совместно с новосибирским чиновником по делу проходит и директор ООО «Маленгрупп».

По данным следствия, в 2015 году мэрией Новосибирска «Центру зимних видов спорта» было решено выделить 7,2 млн рублей из бюджета города на установку новой хоккейной коробки в ледовом спортивном комплексе «Локомотив» на ул. Первомайской.

Директор «Центра», предварительно подговорив директора «Маленгрупп», обеспечил в 2016 году победу этой компании в открытом конкурсе по определению поставщика спортивного оборудования. В марте 2016 года на счёт «Маленгрупп» были перечислены 7,2 млн рублей, но спортивное оборудование было куплено за 5 млн рублей. А оставшиеся 2,2 млн рублей заговорщики поделили.

Как уточнили ИА REGNUM в СУ СК РФ по Новосибирской области, на допросе директор компнаии свою вину признал и даже сообщил некоторые детали. Каширин свою причастность признал частично.

Меру пресечения фигурантам дела Центральный районный суд назначит сегодня, 12 июля. Расследование продолжается.

В свою очередь, начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова назвала данный инцидент «наведением порядка в мэрии».

«Мы продолжаем наводить порядок в мэрии, идёт проверка всех структурных подразделений. Мы очень благодарны следственному комитету за то, что он нам в этом помогает, потому что иначе мэрии было бы тяжело выявить факты нарушений и пресекать их», — цитируют «Новосибирские новости» Терешкову, которая считает, что следственные действия хоть и являются крайними мерами, но в некоторых ситуациях участие правоохранительных органов необходимо.

Отметим, что новосибирский «Центр зимних видов спорта» был образован в 2011 году путём присоединения к МБУ ДОД СДЮШОР «Сибирь» по хоккею» четырёх муниципальных школ по зимним видам спорта. В ЦЗВС было организовано отделение хоккея и фигурного катания, а также отделение лыжных гонок. Целью создания ЦЗВС является развитие детско-юношеского спорта (трёх самых массовых зимних видов: хоккея, фигурного катания и лыжного спорта).

Константин Каширин назначен руководителем «Центра зимних видов спорта» в июле 2015 года