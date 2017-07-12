Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM, , 13:29 — REGNUM

Безвизовый статус и ассоциация с ЕС

Как и ожидалось, старт действия «безвиза» между Украиной и ЕС совсем не привёл к резкому увеличению туристического потока. Более того, статистика первых дней была даже завышена и постепенно накал страстей вокруг «Европы без границ» снижается. «Всего с 11 по 27 июня через международные пункты пропуска, расположенные в пределах Закарпатья, в страны ЕС проехали 233.995 украинцев, из них по биометрическим паспортам — 6003 человек (остальные пересекли границу, пользуясь шенгенскими визами, полученными еще до введения безвиза). Это всего на 3% больше, чем за аналогичный период времени до введения безвизового режима», — сообщил глава облгосадминистрации Закарпатской области Геннадий Москаль.

Данные социологов косвенно подтверждают, что раскрученная тема безвиза на самом деле не так уже сильно важна для украинцев. Согласно результатам исследования проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, только 10,1% опрошенных выделили безвизовый режим с ЕС как безусловно важное событие. 9,9% задекларировали безусловную готовность посетить одну из стран Шенгенской зоны, при этом более 40% заявили, что ни в одну из этих стран они ехать не собираются.

Экс-президент Украины Леонид Кравчук внезапно раскритиковал бурное выражение радости нынешним главой страны Петром Порошенко по поводу безвиза, дескать сего помощью украинцы навсегда оторвались от России. «Оторваться от России — это большие внутренние преобразования человека, которые формировались веками. Здесь скрещиваются вера, национальные вопросы, бытовые, семейные, скажем, муж — украинец, а жена — русская. А такие браки у нас были очень развиты в советское время. Каждый год в УССР приезжали 1 млн русских, и из УССР каждый год выезжали где-то не менее 900 тыс. Просто приезжали, в том числе на работу и проживание. Это всё осталось… Безвиз есть безвиз, а оторваться от России — это немного другое», — размышляет первый президент Украины.

С 1 сентября Соглашение об ассоциации с ЕС начнёт действовать в полную силу (в настоящее время действует лишь его торговая часть, которую для Украины в 2015 году активировали авансом). Портал inforesist.org напоминает, что это означает для украинцев. Пожалуй, главной выгодой станет падение цен на крупную бытовую технику и автомобили — соглашение предполагает постепенное уменьшение ввозной пошлины на эти товары до 0 в течение 10 лет. Впрочем, этими выгодами украинцы пользуются уже сегодня и в обход соглашения. Дело в том, что в последнее время из Европы на Украину массово завозят не только автомобили с пробегом, но и б/у крупную бытовую технику. Нулевая ввозная пошлина в отношении этих товаров «действует» уже сегодня (в том смысле, что техника ввозится в обход таможенного декларирования вообще).

Директор «Украинского центра европейской политики» Любовь Акуленко также указывает, что украинским властям придётся заняться вопросами, которые многие годы ими игнорировались: безопасностью на дорогах и ужесточением наказания за пьяное вождение, внедрением европейских норм качества чистоты воздуха, развитием 4G интернета и прочими «экзотическими» проблемами такого рода.

Экономика и экспорт

В июне Украина закрыла квоты на беспошлинный ввоз в ЕС по ещё двум товарным группам: пшеница мягкая, пшеничная мука и гранулы; ячменная крупа и мука. Таким образом количество закрытых товарных групп увеличилось до 7 плюс на исходе (97,7%) квота на солод и пшеничную клейковину. Напомним, ранее были исчерпаны квоты на мёд; кукурузу, кукурузную муку и гранулы; сахар; обработанные томаты; виноградный и яблочный соки.

В скором времени часть этих квот может вырасти. Европарламент принял решение поддержать увеличение торговых квот, которого Украина добивалась ещё с прошлого года. В прошлый раз сообщалось, что расширение квот утвердила Еврокомиссия (вернее, утвердила одни и отказала в других). Решение Европарламента стало компромиссным. Депутаты вернули Украине повышение квот, в которых отказала ЕС (обработанные томаты, пшеница), однако несколько снизил утверждённое ЕК повышение. В частности были уменьшено повышение квот на пшеницу, мёд, томаты, кукурузу. К тому же голосование ЕП — это ещё не конец, голосование должно быть утверждено советом ЕС. К тому же указанное увеличение квот вводится временно, на 3 года, после чего придётся либо смириться с их нынешними значениями, либо начинать катить этот камень вгору заново.

Правда, чтобы воспользоваться новыми квотами украинскому бизнесу придётся некоторое время подождать. По словам замминистра экономического развития Натальи Микольской, квоты будут доступны в лучшем случае только с осени.

Кто голосовал против расширения квот? Разумеется, ближайшие соседи Украины. «…Против увеличения квот выступили Польша, Венгрия и ряд других государств. Видимо они решили, что дальнейшее увеличение квот для Украины являются серьёзной конкуренцией для их производителей. Были предложения увеличить преференции ещё на какой-то размер, но ряд государств ЕС также выступили против данной инициативы», — заявил в комментарии «Голос.ua» политолог Владимир Воля. Также он предостерёг правительство Гройсмана от излишнего увлечения функцией «увеличить квоты». «…если учитывать, то, что говорил посол ЕС в Украине, а он заявил, что Украина не должна просить дополнительные квоты и должна самостоятельно создавать конкурентоспособную экономику. Но если наша страна будет продолжать выпрашивать дополнительные квоты для своей продукции, то это может перерасти в неблагоприятный фактор для Украины. ЕС будет считать нас ненадёжным партнёром», — комментирует эксперт.

К тому же посол ЕС на Украине Хьюг Мингарелли обратил внимание украинской власти, что квоты и тарифы дле неё — совсем не главное:

«Тарифные барьеры — не главная проблема. Главные препятствия — нетарифные барьеры, технические барьеры для торговли. И для этого украинское законодательство должно быть приведено в соответствие с европейским. Это займет годы. Если мы оптимисты, мы скажем, что это займет 6−7 лет. Если реалисты, и в свете того, что мы делали последних 20 лет в странах Центральной Европы, это может потребовать даже больше времени», — рассказал он на международной конференции «Украина-ЕС: интеграция в изменчивом мире».

Согласно информации Госстата, в январе-апреле Украина наторговала с ЕС 5,237 млрд долл (+21,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Это составляет 38,4% от всего объёма экспорта Украины. В процентах это значительно больше, чем до евромайдана: в 2013 году на поставки в Европу приходилось около 25% украинского экспорта. Однако до майдана эти 25% считались от более крупной суммы. В итоге в абсолютных величинах экспорт в ЕС только теперь вышел на показатели 4-летней давности (5,25 млрд за январь-апрель 2013 года).

При этом по отдельным товарным группам (экспорт аграрной продукции) есть уже данные даже за январь-май. Всего за этот период Украина продала Европе аграрной продукции на 2,254 млрд долл.

«Благодаря выполнению соглашения об Ассоциации с ЕС становится аграрной державой и планомерно проводит деиндустриализацию, постепенно изживая в стране промышленное производство», — отмечает по этому поводу экс-министр экономики Виктор Суслов в комментарии «Голос.ua».

К тому же, пример замороженной говядины показывает, какие непропорциональные результату усилия приходится прикладывать Украине для выхода на эти рынки. Так, в конце мая Украина получила право экспортировать эту продукцию в Китай — сразу же после согласования протокола ветеринарных требований. В случае же с ЕС Украина ждёт, когда Европа пришлёт на Украину миссию по оценке отечественной системы государственного контроля пищевых продуктов (ожидается, что в 2018 году). После чего Украина ещё будет ждать её вердикта и получит небольшую квоту, которой с трудом хватит на 2−3 некрупных хозяйства.

Экспорт в РФ за тот же период по темпам роста продолжает опережать продажи в ЕС — +38,5% к аппг (до 1,3 млрд долл), что позволило РФ выйти в географической структуре экспорта на 1-ое место с результатом 9,3%. Следует отметить, что это происходит, несмотря на продление российской стороной санкций в отношении ввоза с/х продукции украинского происхождения до конца 2018 года. Статистика фиксирует бешеный рост экспорта по отдельным товарным позициям (сахара и кондитерских изделий — в 22 раза, рыбы — в 12 раз, молочных продуктов — в 9 раз и т.д.). Правда, как тут же уточняют эксперты, такие показатели — эффект низкой базы. Скажем, для всей группы с/х продукции по итогам I квартала все эти «в n раз» укладываются в скромные 23,5 млн долл. Впрочем, учитывая, что всё это происходит в режиме санкций, и такой рост Украине за счастье.

По состоянию на 7 июля 283 компании Украины имели право экспорта продукции в ЕС. 103 из них производят и продают продукты питания. Такие данные приводит МинАПК.

Трудовая миграция

В конце июня Польша в очередной раз изменила миграционное законодательство, преподнеся трудовым мигрантам приятный бонус. «Варшава законодательно разрешила трудоустройство тем украинцам, которые въехали по безвизу», — пишет издание «Европейская правда», ссылаясь на сайт польской погранслужбы. Правда, такой облегчённый режим действует в одной только Польше, в остальных странах ЕС по прежнему нельзя работать легально без трудовой визы. Таким решением правительство упрощает жизнь в первую очередь сезонным работникам. Более того, согласно изменениям, принятым в закон «О трудоустройстве» 22 июня, такие работники смогут получать документ нового типа (разрешение на сезонную работу). Предполагается, что его оформление будет занимать минимум времени (в сравнении с выдаваемым сегодня т.н. «освядченням»), а работать по нему можно будет до 8 месяцев в течение одного года. Причём в случае получения такого документа на территории Польши можно будет оставаться на срок свыше «безвизовых» 90 суток в течение 180 суток. С одним условием: работать всё это время разрешается только на территории Польши.

Тем временем, украинский политический класс разошёлся в оценке того, насколько это хорошо/плохо. В НБУ риска не видят, утверждая, что в плане трудоустройства безвиз ничего не изменит (как видим, это не совсем так, тем более, что в Польше трудоустроены до 20% украинских гастарбайтеров и примерно столько же из готовящихся на выезд ориентированы на неё). Зато политики, временно находящиеся не у власти, более категоричны в оценках. «Особенно угрожающие масштабы отток украинских специалистов за границу приобрел на Закарпатье. Треть местных жителей на заработках, прежде всего в Венгрии и Чехии», — заявил экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, во время визита в Закарпатскую область.

Соглашается с ним и директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Элла Либанова:

«Поскольку российский канал, по крайней мере, частично заместился европейским, это может нанести серьезный удар украинскому этносу. Ничего хорошего нам это не предвещает», — заявила она в ходе пресс-конференции. По её словам, сегодня качественно изменились установки мигранта. Если в случае с РФ миграция была циркулярной, то с ЕС она чаще была стационарной (мигранты не возвращались). Следовательно, теперь количество «невозвращенцев» вырастет.

Данные украинских демографов согласуются с результатами мониторинга РАНХиГС, согласно которым число легальных трудовых мигрантов из Украины, приехавших в 2016 году, снизилось на 40% — до 21,1 тыс. человек (35,3 тыс. в 2015 году).

Однако гораздо более радикально количество трудовых мигрантов из Украины в РФ может снизить другая мера, к обсуждению которой в очередной раз вернулись на Украине — визовый режим с РФ.

Сопредседатель фракции «Оппозиционного Блока» в парламенте Александр Вилкул предупреждает, что вслед за Польшей подобные программы начинают разрабатывать и другие страны. «Чехия разрабатывает программу, которая может охватить до 250 тысяч украинцев. Для детей трудовых мигрантов она предлагает получение бесплатного не только среднего, но и высшего образования», — говорится в материале на официальном сайте депутата.

Любопытно, что это сравнительно новая инициатива. Ранее чешские профсоюзы блокировали планы правительства по перениманию опыта Польши. Однако не устояли: Польша за счёт дешёвой рабочей силы из Украины получила возможность наращивать внешнюю торговлю, а также торговлю со странами ЕС. Украинская рабочая сила делает польские товары более дешёвыми, а значит более конкурентоспособными. К слову, по последней оценке евродепутат от Польши Яцека Сариуш-Вольского, количество трудовых мигрантов из Украины в его стране достигло уже 1,4 млн человек.

Напомним, что в конце весны посол Франции на Украине Изабель Дюмон именно так и оценила ситуацию. «Это, знаете, не нам бояться, а украинской власти. Я знаю, что они смотрят на это серьезно, поскольку если Украина потеряет свою рабочую силу, то это проблема, в первую очередь, для Украины», — говорила она тогда корреспонденту информагентства УНИАН.

Однако экономисты только рады. Виктор Скаршевский указывает, что переводы мигрантов уже сегодня в 5,5−6 раз превышают прямые иностранные инвестиции в экономику Украины (в 2016 году: эквивалент 6 млрд долл и 1,1 млрд долл соответственно). Александр Охрименко и вовсе указывает, что в ближайшие годы склад мигрантов в экономику может вырасти до 10 млрд долл, компенсируя тем самым потери в валютных поступлениях от экспорта и сдерживая девальвацию гривны.

Еще одна резонансная информация, касающаяся Польши. Правительство этой страны планирует построить на границе с Украиной (и Белоруссией) забор протяженностью 729 км. Формальный повод, как пояснила заместитель министра сельского хозяйства Польши Эва Лех — борьба с африканской чумой свиней (АЧС). Сейчас соответствующие рекомендации со стороны экономического комитета рассматривают в Совете министров Польши. Ориентировочная стоимость строительства такого забора может составить 100 млн злотых ($27 млн).

Гранты, проекты, целевое финансирование

Пресс-служба представительства ЕС в Украине анонсировала выделение Украине довольно крупного гранта — сразу 200 млн евро.

«ЕС поддерживал реформы в Украине. Он обязался предоставить около 12,8 млрд евро до 2020 года. Уже выделено почти 10 млрд евро. И, тем не менее, в этом году Европейская комиссия должна принять решение о новых грантовых программах стоимостью около 200 млн евро», — приводит она слова вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, который подчеркнул, что эта помощь является крупнейшей из предоставленных странам-партнерам ЕС. Целевое назначение гранта не уточняется.

Всемирный банк организовал для Украины сразу 2 новых гранта. Один, предоставленный совместно с ЕС, будет направлен на трансформацию систем управления государственными финансами. Директор Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен в ходе брифинга уточнила, что программа будет реализовываться несколько лет, а реформу ЕС и ВБ отпустили Украине 5 млн евро.

Ещё 3 млн евро получат Минфин и Нацагентство по вопросам госслужбы: «…проект будет помогать органам власти Украины в автоматизации системы управления человеческими ресурсами и управления данными о фонде заработной платы для 250 тыс. государственных служащих и сотрудников государственных органов. В то же время проект будет работать над развитием возможностей Министерства финансов в сфере управления государственными финансовыми данными», — говорится в официальном комментарии.

«Каждый гражданин Украины сможет увидеть в разрезе каждого органа власти, начиная от районных администраций и до министерства, секретариата Кабинета министров, какие есть вакансии, требования к этой должности, когда оглашен конкурс, какие нужно подать документы», — пояснил суть предстоящих изменений глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Константин Ващенко порталу finance.ua.

На эти же средства в Госагентстве собираются провести аудит по органам власти и выявить возможности для сокращения количества госслужащих.

Читайте ранее в этом сюжете: Справляли безвиз – порвали два баяна: обзор «евроинтеграции» Украины

Читайте развитие сюжета: «Европа даже не представляла себе уровень деградации Украины!» — обзор