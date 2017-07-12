Госдума утвердила новое основание для аннулирования гражданства РФ

Москва, , 12:54 — REGNUM Законопроект, вводящий еще одно основание для отмены решений о приеме в гражданство Российской Федерации, Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля. Речь идет об аннулировании гражданства РФ у террористов и экстремистов.

«Здесь речь идет о тех случаях, когда гражданин представил подложные документы, либо ложные сведения. В этих случаях по решению суда принимается решение об отмене присвоения гражданства Российской Федерации. Перечислены те статьи экстремистского и террористического характера, по которым возможна отмена решения (о приобретении гражданства)», — рассказал глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Устанавливается, что если целью получения гражданства была деятельность против конституционного строя Российской Федерации, и лицо нарушило обязанность соблюдать российское законодательство, совершив преступление террористической или экстремистской направленности, то это понимается как представление заведомо ложных сведений в отношении вышеупомянутой обязанности.

Вступивший в силу приговор суда за указанные преступления будет являться основанием для отмены решения о предоставлении гражданства Российской Федерации.

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Предполагается, что ответственность последует не только за совершение преступления, но и за приготовление к преступлению или покушение на преступление.

Речь идет о следующих деяниях: совершение террористического акта, международного террористического акта; содействие террористической деятельности или публичные призывы в СМИ, в интернете к ее осуществлению; организация и участие в террористическом сообществе, террористической организации; прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности; захват заложников; угон воздушного, водного судна или поезда, сопряженные с террористической деятельностью; организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем; диверсия; организация деятельности экстремистской организации, сообщества; финансирование экстремистской деятельности.

Также сюда относятся следующие преступные деяния, если их совершение сопряжено с осуществлением террористической деятельности: посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, насильственный захват или удержание власти, вооруженный мятеж, нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.

Ответственность за такие преступления не будет распространяться на детей и супругов преступника, если они не являлись соучастниками преступления.

Также Госдума приняла поправку, вводящей в законодательство присягу. Присяга вводится с понимаем того, что оформляя документы на гражданство, человек подписывается под обещанием соблюдать российское законодательство — встав на путь экстремизма, он нарушает это обещание, и это является также основанием для аннулирования гражданства РФ.

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