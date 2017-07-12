Госдума утвердила присягу при вступлении в гражданство РФ

Москва, , 12:54 — REGNUM Госдума утвердила текст присяги при вступлении в гражданство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля. Присяга вводится с понимаем того, что оформляя документы на гражданство, человек подписывается под обещанием соблюдать российское законодательство — встав на путь экстремизма, он нарушает это обещание.

«Текст лаконичный, текст позволяет говорить человеку о том, что он будет соблюдать Конституцию и российское законодательство, будет уважать традиции, историю, обычаи, которые существуют в Российской Федерации», — отметил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Устанавливается порядок осуществления присяги, сама присяга будет иметь юридический характер, принесение присяги будет проходить в торжественной обстановке.

«И мы договорились о том, что сразу после принесения присяги будет выдаваться паспорт. У нас были дискуссии, в какой момент это делать, но договорились об этом», — сказал парламентарий.

Идею о введении присяги при вступлении в гражданство РФ вместо формального подписания документов президент Владимир Путин поддержал 6 июня в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. В Госдуму поступило 93 варианта текста присяги, в итоге на обсуждение нижней палаты парламента выносится один:

«Я, Ф.И.О., добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан; исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации; быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции».

Присягать России будут с 18 лет, а не с 14. Сохранилось правило, по которому от принесения присяги будут освобождены недееспособные или ограниченно дееспособные, а также те, кто не может произнести, прочитать или собственноручно подписать текст присяги. Кроме того, президент РФ имеет право освободить от этой процедуры и «иных лиц».

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