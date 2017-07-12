Минприроды Ростовской области осталось без руководителя

Ростов-на-Дону, , 12:52 — REGNUM Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области, которое в течение последних трёх лет находилось в ведении Геннадия Урбана, осталось без руководителя. 60-летний чиновник покинул главный кабинет ведомства. Об этом ИА REGNUM 12 июля проинформировали в донском правительстве.

Указ об освобождении Геннадия Урбана от должности подписал губернаторна основании заявления о расторжении трудового договора по инициативе работника. Уточняется, что в 2017 году Урбану исполняется 61 год.

Напомним, он возглавил министерство, которое было создано в марте 2014 года путём реорганизации и слияния департамента охраны и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов, комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов, а также департамента лесного хозяйства, в мае 2014-го.

До этого в течение 15 лет он трудился в должности заместителя регионального Минсельхозпрода, председателя совета Ростовского облпотребсоюза, начальника департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Южному федеральному округу.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, одними из последних кадровых перестановок в областном правительстве, которые произошли в январе 2017 года, стали назначения на должность первого заместителя главы региона Виктора Гончарова и Владимира Крупина на должность заместителя губернатора.

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