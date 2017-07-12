ЦИК не признаёт выдвижение Ройзмана на пост губернатора

Москва, , 12:47 — REGNUM ЦИК России не признаёт выдвижение главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана на пост губернатора Свердловской области центральным бюро партии «Яблоко». Были нарушены федеральное законодательство и устав партии, уверены в избиркоме.

Обсуждение ситуации вокруг кандидатуры от партии «Яблоко» состоялось сегодня, 12 июля, на заседании ЦИК. Член комиссии Евгений Шевченко отметил. что представители партии предупреждены о нарушении и согласились с этим.

В ЦИК отмечают, что у «Яблока» есть шанс исправить ошибку и до 21 июля выдвинуть своего кандидата.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конференция Свердловского отделения партии по выдвижению кандидата была сорвана. Вместо неё Ройзмана выдвинуло федеральное бюро партии.

Отметим, уже тогда юристы и эксперты сомневались в правомочности такого решения. Тем не менее, облизбирком принял документы Ройзмана. Правда, позднее он заявил, что не успевает собрать подписи для преодоления муниципального фильтра.

Напомним, выборы губернатора назначены на 10 сентября.