В Ставропольском крае поднято по тревоге более 20 вертолетов

Москва, , 12:42 — REGNUM Сегодня, 12 июля, в Ставропольском крае началось летно-тактическое учение (ЛТУ) с боевой стрельбой. В учении участвуют около 50 пилотов, бортовых специалистов и специалистов наземных служб, задействовано более 20 вертолетов армейской авиации, сообщили в Минобороны РФ.

Экипажам вертолетов предстоит уничтожить воздушный десант условного противника, а также оказать огневую поддержку наступающим мотострелковым и танковым подразделениям.

Всего во время учения летчики совершат около 50 вылетов.

При выполнении поставленных задач будут отработаны элементы простого и сложного пилотирования на вертолетах Ми-8АМТШ «Терминатор», Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-35М в условиях воздушного боя.

Летно-тактическое учение (ЛТУ) с боевой стрельбой продлится с 12 по 14 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, В начале апреля в Ставрополе прошли масштабные учения «Антитеррор», в ходе которых военнослужащие отработали методы борьбы с боевиками.

Напомним, ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2017 году запланировано более 2,8 тысячи тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений. При этом в учениях будет учитываться боевой опыт Сирии. В 2016 году было проведено 3630 учений, а также 5 внезапных проверок боеготовности войск.

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