Протесты против власти в Казахстане: что именно возмущает граждан

Астана, , 01:54 — REGNUM Астана стала площадкой для проведения ЭКСПО, одновременно давшего казахстанской оппозиции шанс проявить себя, не подвергаясь прессингу со стороны власти. Тем более, что руководство страны, запрещающее различные акции протеста, настраивает против своих действий все большее число граждан. Ситуацию анализирует постоянный автор ИА REGNUM Лязат Шибутова.

Возмущение (выражающееся в форме акции или бурной дискуссии), однако, вызывает не только запрет протестных акций, но и другие тенденции. К ним относятся и судебные решения, и действия представителей государственных органов. Среди последних примеров — вынесенная в СМИ перепалка между бывшим и нынешним председателями Нацбанка, спорящих по поводу виновников проблем, с которыми столкнулся Единый накопительный пенсионный фонд.

Не без интереса был воспринят и новый законопроект, вносящий некоторые коррективы в деятельности СМИ. В случае принятия данного проекта закона, СМИ, например, будут обязаны проверять достоверность распространяемой информации, направляя в соответствующие ведомства запросы, плюс заручаться согласием у упоминаемых в публикациях лиц, если речь идет об информации семейного, личного характера, банковской и других тайн. Есть мнение, что данные меры по сути перекрывают прессе возможность вести антикоррупционные расследование, предлагая вместо этого просто обращаться в правоохранительные органы.

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