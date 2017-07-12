Тбилиси, , 12:20 — REGNUM Министром энергетики Грузии назначен Илья Элошвили, который до настоящего времени занимал пост первого заместителя министра энергетики. По информации пресс-службы правительства Грузии, премьер-министр Георгий Квирикашвили представил нового министра на заседании правительства 12 июля.

«Илья Элошвили с 2012 года был первым заместителем министра энергетики и на этом посту сыграл очень важную роль во всех проектах, которые осуществляло министерство. В течение нескольких месяцев он уже выполнял обязанности министра, так что и опыт работы министром у него есть. Я уверен, что он с успехом справится со своей очень важной функцией и задачами», — заявил Квирикашвили.

По его словам, у Ильи Элошвили есть солидный опыт работы и в частном секторе, и в международных программах. «Он работал в USAID и в программе «Вызовы тысячелетия», так что думаю, что он будет очень успешным министром», — подчеркнул премьер.

Министром энергетики Илья Элошвили был в течение нескольких месяцев до и после парламентских выборов 2016 года, так как глава министерства Каха Каладзе принимал участие в предвыборной кампании и выборах от правящей партии «Грузинская мечта».

Пост министра энергетики стал вакантным после того, как правящая партия выдвинула кандидатуру вице-премьера, министра энергетики Кахи Каладзе кандидатом в мэры Тбилиси.

Местные выборы в Грузии должны пройти в октябре 2017 года.