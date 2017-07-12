Четыре кандидата в Ленобласти претендуют на мандат Нарышкина в Госдуме

Санкт-Петербург, , 12:24 — REGNUM Документы для регистрации на дополнительных выборах в Государственную думу VII созыва по Кигисеппскому избирательному округу №112, которые пройдут 10 сентября, подали четыре кандидата. Это Андрей Широков от «Российской партии пенсионеров», Сергей Гуляев от партии «Яблоко», Марина Любушкина от «Справедливой России», Николай Кузьмин от КПРФ.

Об этом сегодня, 12 июля, в ходе видеоконференции с главой Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой сообщил глава Избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«По состоянию на 12 июля документы для выдвижения представили в Леноблизбирком четыре кандидата: Широков — «Российская партия пенсионеров», Гуляев — «Яблоко», Любушкина — «Справедливая Россия», Кузьмин — КПРФ. На заседании завтра мы планируем принять решение о регистрации первых трех кандидатов», — сообщил Лебединский.

Как уточнили корреспонденту агентства в пресс-службе Леноблизбиркома, кандидатура Кузьмина не будет зарегистрирована завтра вместе с тремя первыми кандидатами исключительно по техническим причинам — его документы были поданы значительно позже, поэтому их еще не успели рассмотреть.

Также, по словам Лебединского, будет принято решение о заверении списков кандидатов, выдвинутых для участия в допвыборах в Законодательное собрание региона по Кировскому одномандатному округу №9. Своих кандидатов уже предложили «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ.

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«Единая Россия» выдвинула на депутатское место в Заксобрании победившего на праймериз генерального директора ООО «УЛСК», экс-гендиректора АО «ЛОЭСК» Вадима Малыка. ЛДПР — депутата Совета депутатов Гатчинского района Ленинобласти Сергея Воскресенского, который принимал участие в выборах 2016 года от Коммунарского одномандатного округа № 17. КПРФ также намерена выдвинуть участника прошлогодних выборов, но по Кировскому одномандатному округу № 9 Ивана Санько.

Отметим, прием документов для регистрации кандидатов на довыборы в Госдуму заканчивается 26 июля, в парламент Ленобласти — 29 июля .

Напомним, дополнительные выборы в Кингисеппском избирательном округе №112 округе проводятся, поскольку победивший на выборах в Госдуму 18 сентября 2016 года спикер нижней палаты парламента VI созыва Сергей Нарышкин сложил мандат в связи с тем, что уже 22 сентября 2016 года президент РФ Владимир Путин назначил его главой Службы внешней разведки.

На допвыборах в Заксобрание будет разыгран мандат Дмитрия Василенко, освободившийся после назначения этого депутата сенатором в Совет Федерации от Ленобласти.

Как сообщало ИА REGNUM, на предварительном голосовании, которое прошло в Ленинградской области 28 мая, абсолютным лидером в Кингисеппском одномандатном округе, получив более 90% голосов, стал заместителя председателя правительства региона по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Сергей Яхнюк. В проходивших одновременно праймериз по выборам в Заксобрание Яхнюк также победил в Приозерском избирательном округе, набрав 56,6% голосов, но ожидаемо отказался от возможности претендовать на мандат областного депутата.

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