Вице-премьером Грузии стал Михаил Джанелидзе

Тбилиси, , 12:19 — REGNUM Вице-премьером Грузии станет министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе. По информации пресс-службы правительства Грузии, премьер-министр Георгий Квирикашвили представил его на этот пост на заседании правительства 12 июля.

Премьер подчеркнул, что выбор сделан не случайно, так как для Грузии очень важно выделить приоритетом внешнеполитическое направление.

«Очень важно выделить в приоритетах правительства Грузии внешнеполитическое направление. Это всегда было так, но данное назначение еще раз подчеркивает важность внешнеполитического направления для будущего Грузии», — пояснил Квирикашвили.

По оценке премьера, Михаил Джанелидзе сделал немало успешных шагов на посту министра иностранных дел, в частности львиная доля в успешном завершении визовой либерализации принадлежит министерству иностранных дел.

«В работе на посту заместителя министра экономики он был главным переговорщиком со стороны Грузии в процессе оформления соглашения о свободной торговле с Евросоюзом. Так что, думаем, это очень важное решение, и повышение приоритетности внешнеполитического направления очень важно для успешного осуществления европейских и евроатлантических устремлений нашей страны», — заявил Георгий Квирикашвили.

Пост вице-премьера стал вакантным после того, как правящая партия выдвинула кандидатуру вице-премьера, министра энергетики Кахи Каладзе кандидатом в мэры Тбилиси.

Местные выборы в Грузии должны пройти в октябре 2017 года.