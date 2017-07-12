Глава МЧС в Новгородской области оценит ход восстановительных работ

Крестцы, Новгородская область, , 12:06 — REGNUM Глава МЧС России Владимир Пучков сегодня, 12 июля, совершает рабочую поездку в Новгородскую область, где в посёлке Крестцы — одном из тех, что пострадал в результате ливневых дождей — проведёт выездное заседание рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Новгородской области, в планах министра также — рабочая встреча с временно исполняющим обязанности губернатора Андреем Никитиным.

В время поездки в Новгород запланировано открытие Центра обработки вызовов системы «112» и закладка сквера, в честь 85-й годовщины Гражданской обороны.

Планируется, что Владимир Пучков проверит готовность сил и средств аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Новгородской области, а также специализированной спасательной техники, находящейся на оснащении новгородского пожарно-спасательного гарнизона. Кроме того, министр вручит сертификаты на новую технику, которая будет задействована для обеспечения безопасности жителей региона.

Напомним, в результате обильного выпадения осадков 30 июня в трёх районах Новгородской области разрушились участки 22 дорог, десятки населённых пунктов оказались подтопленными или в транспортной изоляции. С 1 июля в регионе действует режим чрезвычайной ситуации, в ликвидации последствий которой активно задействованы силы или средства МЧС.