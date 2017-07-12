Военный Донбасс: ВСУ несут потери под Горловкой

Киев, , 12:07 — REGNUM Военный Донбасс:

В Донбассе не стихают спорадические перестрелки с применением танков, БМП, БТР, минометов и пехотного вооружения. Наиболее «горячими точками» стали Луганское и Донецкое направления. Данную информацию 12 июля подтверждают пресс-службы Народной милиции (НМ) ЛНР, Народной милиции ДНР и спикер штаба «АТО», подполковник ВСУ Анатолий Стельмах, передает ИА REGNUM.

По данным Народной милиции ДНР, за прошедшие сутки ВС Украины 36 раз нарушили режим прекращения огня. «За прошедшие сутки ВС Украины 36 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 18 населенных пунктов республики», — рассказал ДАН представитель командования ДНР.

По данным источника, украинские подразделения применяли танки, минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Кроме того, Народная милиция ЛНР сообщает, что за минувшие сутки киевские силовики пять раз обстреляли позиции ЛНР в населенных пунктах Первомайск, Славяносербск, Калиновка и Желобок. При этом огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, ручных противотанковых гранатометов.

В то же время МВД ЛНР получило список воюющих в Донбассе добровольцев, которые, по данным ведомства, являются членами одной из бригад ВС Украины и представителями националистических организаций.

«Восьмого июля на «горячую линию» МВД ЛНР позвонили двое военнослужащих 25-ой отдельной воздушно-десантной бригады (ОВДБр) ВСУ. В рамках программы МВД ЛНР по оплате сведений о преступлениях украинских карателей молодые люди заявили, что часть личного состава бригады была недавно откомандирована в зону так называемой «АТО». Военнослужащие 25-ОВДБр ВСУ передали МВД ЛНР список сослуживцев (15 фамилий)», — сообщили в МВД ЛНР.

В свою очередь, спикер штаба «АТО» Стельмах заявил, что 11 июля в Донбассе войска ДНР и ЛНР 21 раз применили оружие.

«Один украинский защитник, в результате гранатометного обстрела получил осколочное ранение», — уточнил Стельмах.

Он сообщил, что позиции ВСУ в Новоалександровке и Новотошковском (Луганское направление) попали под огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и 82 миллиметрового миномета.

«А около 22 часов под огнем из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов противника оказались наши военные в Новозвановке и Станице Луганской», — сказал Стельмах.

По его словам, на Донецком направлении ДНР вела огонь из крупнокалиберных пулеметов по украинским позициям на шахте Бутовка, «и 82 миллиметрового миномета, гранатометов, стрелкового оружия по Авдеевке».

«На Мариупольском направлении ночью враг продолжил обстреливать украинские опорные пункты в Павлополе», — подчеркнул Стельмах.

Также штаб «АТО» проинформировал, что сегодня утром, в пос. Зайцево на Горловском участке (разделен линией фронта) в результате обстрела ВС ДНР тяжелые ранения получил один военнослужащий ВСУ.

«От многочисленных огнестрельных ранений, несовместимых с жизнью, украинский военнослужащий умер в Центральной районной больнице г.Бахмут. Сочувствуем родным и близким погибшего», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что разведка ДНР продолжает фиксировать факты обучения иностранными инструкторами военнослужащих ВСУ. «Так, на базе 201 учебного центра (г. Каменец-Подольский, Хмельницкая область) под руководством иностранных инструкторов по минно-взрывному делу проводятся занятия с личным составом 48 отдельной инженерной бригады по изготовлению самодельных взрывных устройств, начиненных поражающими элементами. В ходе практических занятий особое внимание уделяется маскировке данных взрывных устройств под предметы быта, малозаметные в городских условиях. Данный факт свидетельствует о том, что военное руководство Украины продолжает держать курс на дальнейшею эскалацию конфликта в Донбассе с использованием террористических методов», — считает Басурин.

Напомним, 21 июня в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) согласовали установление очередного режима тишины с 24 июня 2017 года. 12 февраля 2015 года представители России, Украины и ОБСЕ подписали документ о мерах по выполнению Минских соглашений. Позже его парафировали представители ДНР и ЛНР. Пункт 2 документа предусматривает «отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»): — для украинских войск: от фактической линии соприкосновения…».