ООН: К 2020 году сектор Газа может стать непригодным для жизни

Газа, Палестина, , 12:06 — REGNUM ООН предупреждает, что к 2020 году сектор Газа может превратиться в «необитаемый анклав», передает 11 июля Die Zeit.

В новом докладе ООН говорится, что за последнее десятилетие, с момента прихода к власти ХАМАС в 2007 году и начала израильской блокады, в секторе сложилась крайне тяжелая социально-экономическая ситуация.

Координатор ООН по гуманитарной помощи и развитию палестинской территории Роберт Пайпер заявил, что ситуация в Газе стремительно ухудшается: ВВП на душу населения заметно сократился.

Все больше людей нуждаются в медицинской помощи, продолжительность ежедневных школьных занятий пришлось сократить до четырех часов, занятость населения снизилась до рекордных показателей.

Помимо этого, жители секторы испытывают серьезные перебои с поставками воды и электричества.

Пайпер предупреждает, что к 2020 году сектор Газа может стать непригодным для жизни местом.

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