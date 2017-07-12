Обвиняемый в получении взятки курский вице-губернатор ушел в отставку

Курск, , 12:05 — REGNUM Новым заместителем губернатора Курской области — председателем комитета региональной безопасности назначен Михаил Горбунов. Василий Зубков, ранее занимавший эту должность, а сейчас находящийся под следствием по делу о взятке недвижимостью, отправлен в отставку, сообщает портал 46tv.

Михаил Горбунов до недавнего времени возглавлял администрацию Центрального округа города Курска. Распоряжением мэрии он был освобожден от должности по собственному желанию, а с 11 июля место в администрации округа занял его бывший заместитель Андрей Борисов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале июня заместитель губернатора Курской области Василий Зубков был задержан по подозрению во взяточничестве. По версии следствия, за помощь строительной компании в 2015 году он якобы получил взятку недвижимостью, стоимость которой составляла более миллиона рублей.

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В деле есть еще три фигуранта: бывший подчиненный Зубкова Андрей Занин, представитель строительной компании Александр Филимонов и Наталья Кретова.

Зубкову было предъявлено обвинение, и Басманный суд Москвы постановил заключить его под стражу до 4 августа.

В конце июня членство заместителя губернатора Курской области Василия Зубкова в партии «Единая Россия» было временно приостановлено.

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Параллельно с расследованием идет судебное разбирательство вокруг дома, из-за которого строительная фирма якобы и предложила Зубкову взятку. Управление по охране объектов культурного наследия Курской области через суд добивается сноса многоэтажного дома на улице Марата, который ранее признали самостроем. Дом возвело ООО «СК Своя квартира». Разрешение на строительство, которое выдал застройщику городской комитет архитектуры и градостроительства, суд признал недействительным еще в 2015 году однако строительная фирма продолжала вести работы и продавать квартиры в новом доме, не уведомляя об этом будущих жильцов. Теперь они просят не сносить этот дом, потому что у некоторых это единственное жилье.

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