Лукашенко назвал национальным достоянием Белоруссии русский язык

Минск, , 11:55 — REGNUM Русский язык — национальное достояние Белоруссии. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил президент страны Александр Лукашенко на открытии пленарного заседания XIX Всемирного конгресса русской прессы.

«Хочу подчеркнуть, что русский язык для нас не чужой, — сказал глава государства. — Это и наше национальное достояние. Белорусы за свою многовековую историю внесли немалый вклад в его развитие, обогатили его».

Лукашенко также напомнил, что русский язык в Белоруссии имеет статус государственного наравне с белорусским языком.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 июля президент Белорусси Александр Лукашенко на республиканском празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей») сообщил, что состоятельным гражданам Белоруссии необходимо возрождать свою родину, ее города и поселки.