МИД Белоруссии: «Мы стали больше нравиться Западу»

Мадрид, , 11:49 — REGNUM «Белоруссия хочет быть союзником Москвы, а не ее подчиненной», — пишет корреспондент El Pais Пилар Бонет. Глава белорусского дипломатического ведомства, отвечая на вопросы Бонет, подчеркнул, что Минск выступает против развертывания НАТО систем ПРО в балтийских странах и Польше.

Министр рассказал также, что «Минск готовит новые идеи, которые могут активизировать процесс разрешения украинского конфликта, в котором под эгидой ОБСЕ участвуют Германия, Франция, Украина, Россия и сепаратисты» (так в оригинале интервью — при. ИА REGNUM )».

«Когда два брата дерутся, третий должен суметь восстановить мир между ними», — утверждает Макей, который ни словом не обмолвился при этом о «довеске» к составу участников в виде спецпредставителя США Курта Волкера. — У нас с Украиной есть более тысячи километров открытой границы. Существует опасность контрабандных перевозок оружия через нее и нелегальной миграции».

В каком направлении происходят два упомянутых процесса, уточнено не было.

Читайте также: МИД Белоруссии: Россия нам друг, но нам нужны «страховочные подушки»

Белорусский чиновник отметил также, что соглашения в Минске были подписаны 12 февраля 2015 года, и тогда они казались приемлемыми для всех. Однако сразу после этого «начались разногласия и сейчас трудно сказать, кто прав, кто виноват. Нужен механизм, позволяющий объективно оценивать действия сторон и контролировать соблюдение ими достигнутых договоренностей. Возможно, что для создания такого механизма потребуется провести еще одну встречу, но уже в более широком формате — с привлечением ЕС и США. Кроме того, Александр Лукашенко собирается обсудить этот вопрос непосредственно с Петром Порошенко во время предстоящего визита белорусского президента в Киев».

По мнению Макея, «имидж Белоруссии в последнее время в восприятии народами западных стран стал меняться в лучшую сторону, чему способствует и прошедшая 7—9 июля в Минске сессия Ассамблеи ОБСЕ, осудившая политику России на Украине» (так в оригинале интервью — прим. ИА REGNUM ).

Читайте также: Лавров: Аллергии из-за сближения Минска и ЕС — нет

«Уровень недоверия, сложившегося между Востоком и Западом благодаря украинскому конфликту, очень высок, но эта ситуация преодолима, — сказал в заключение Макей. — Мы не рвемся вступать в ЕС, но намерены расширять сотрудничество с ним. У нас 22,5% от общего экспортно-импортного товарооборота приходится на ЕС. Выше — только товарооборот с Россией, — 52%. На территории нашей страны имеется два российских военных объекта — это наследие СССР [РДС в Ганцевичах и центр морских коммуникаций вблизи Вилейки]. Москва хотела построить третий — базу ВВС, но Александр Лукашенко отказал. Появление нового военного объекта не будет способствовать укреплению безопасности и стабильности в регионе, а мы не хотим быть новым раздражителем — наши соседи должны быть уверены, что угроза войны никогда не будет исходить от Белоруссии».