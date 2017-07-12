Президент Турции: ЕС тратит наше время

Анкара, , 11:07 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в своем интервью BBC, что Анкара будет считать «утешительным» решение Брюсселя не принимать страну в Евросоюз, пишет 12 июля Der Deutschlandrundfunk.

«Евросоюз попросту тратит наше время, он не незаменим для нашей страны — отметил он. — Турция способна стоять на своих ногах».

Эрдоган подчеркивает, что Брюссель перестал поощрять Турцию на пути к вступлению в ЕС, турецких чиновников уже не приглашают на дипломатические встречи стран — членов союза.

Согласно его мнению, «сами граждане Турции уже не горят желанием, чтобы их страна стала членом ЕС».

«Если Евросоюз не примет Турцию в свои ряды, это нас утешит, — добавил Эрдоган. — У нас всегда есть план Б».

Как сообщало ИА REGNUM, двусторонние переговоры о членстве Турции в ЕС начались в 2015 году. Брюссель утверждает, что медленный темп переговоров на сегодняшний день объясняется большой ответственностью, которая лежит на Турции, а также невыполнением ею определенных условий.

Режим чрезвычайного положения в стране, «произвольные аресты» простых граждан, депутатов и губернаторов — все это является «причиной заморозки переговоров» с Анкарой, пишет издание.

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