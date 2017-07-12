Председатель парламента Грузии исключает отзыв проекта Конституции

Тбилиси, , 10:59 — REGNUM Возможность приостановки процесса утверждения проекта конституционных изменений и отзыва законопроекта председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе исключает. По информации пресс-службы парламента Грузии, об этом спикер заявил журналистам 11 июля, отвечая на призывы президента и его администрации остановить процесс принятия изменений в Конституцию и начать диалог с целью достижения консенсуса по спорным вопросам.

В то же время Ираклий Кобахидзе считает, что до слушания законопроекта в третьем чтении в него могут быть внесены определенные изменения.

«Отзыв принятого в двух чтениях проекта конституционных изменений исключен, и осенью он изменения в Конституцию обязательно будут приняты в третьем чтении. До слушания в третьем чтении существуют правовые и процедурные возможности для внесения в законопроект изменений, и по этому вопросу мы можем провести консультации. С процедурной точки зрения это возможно, и для этого можно использовать различные механизмы. Это технические детали. Главное, чтобы состоялся консенсус по документу и по конкретным вопросам», — заявил Кобахидзе.

10 июля пресс-спикер президента Грузии от имени Георгия Маргвелашвили призвала правящую команду приостановить поспешно принятый в двух чтениях конституционный законопроект и пересмотреть основные, фундаментальные вопросы Конституции. Этими основными вопросами Эка Мишвеладзе назвала переход на пропорциональную систему, отмену системы бонусов, усиление механизмов парламентского контроля, порядок назначения судей, порядок выборов президента и вопрос сохранения Совета национальной безопасности.

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