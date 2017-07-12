Жители России называют ситуацию на Украине «бандитизмом»: опрос

Москва, , 10:58 — REGNUM За событиями на Украине продолжают следить 77% жителей России. При этом отмечается снижение интереса граждан РФ к политическим событиям на Украине с начала 2017 года (с 38% в январе 2015 г. до 18% в июле 2017 г.). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Примечательно, что в первые годы внутриполитического кризиса на Украине россияне, следящие за событиями, чаще всего характеризовали происходящее как гражданскую войну, а последний год, как правило, называют «бардаком», «анархией», «беззаконием», «бандитизмом».

Улучшения ситуации как раньше, так и теперь, большинство опрошенных, владеющих информацией, не видят. Только 5% отмечают признаки нормализации.

Оценки российско-украинских отношений в российском обществе не улучшаются: напряженность ощущают 36% российских граждан, враждебность — 25%. Суммарная доля положительных ответов не превышает 10%.

Опрос проведен 5−7 июля 2017 года. В опросе принимали участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, обстановку на востоке Украины большинство российских граждан оценивают, как напряженную, критическую и взрывоопасную. По их мнению, обстановка на востоке Украины в ближайшее время не изменится. Интерес к событиям на Украине чаще проявляют пожилые люди.

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