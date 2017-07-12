МИД Грузии: «Россия последовательно поглощает территории Грузии»

Тбилиси, , 10:55 — REGNUM «Российская Федерация вслед за интенсивным процессом незаконной милитаризации последовательно поглощает оккупированные территории Грузии, что создает прямую угрозу безопасности Грузии и региона», — заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.

По информации МИД Грузии, глава внешнеполитического ведомства 11 июля участвовал в неформальном заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое проходило в Мауэрбахе, в Австрии.

Михаил Джанелидзе заострил внимание участников встречи на агрессивных действиях России и отметил, что оккупацией территорий Грузии, конфликтом с Украиной и аннексией Крыма Россия грубо нарушает фундаментальные принципы международного права, международный порядок и создает угрозу стабильности в Европе.

«Наше беспокойство еще больше углубляет постоянный отказ Москвы от взятия на себя обязательства о неприменении силы, как это сделала Грузия, а также ее антагонистическое отношение к созданию международных механизмов безопасности на местах, проявляемое на Женевских дискуссиях. Состояние прав человека на оккупированных территориях ухудшается с каждым днем. Более того, оккупантская сила стремится еще больше изолировать эти регионы от Грузии путем незаконной «бордеризации». Этот процесс продолжается и сегодня», — заявил Джанелидзе.

В МИД Грузии подчеркивают, что вопрос «оккупации» Грузии по-прежнему активно стоит в повестке дня ОБСЕ и в неформальных переговорах, которые проводит эта организация.