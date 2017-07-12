Глава свердловского управления СКР отстранён от должности

Москва, , 10:26 — REGNUM Глава управления СКР по Свердловской области Валерий Задорин временно отстранён от должности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СКР.

По факту возможной волокиты уголовного дела о невыплате зарплаты работникам ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» проводится служебная проверка. В Екатеринбург для её проведения выехали сотрудники центрального аппарата СКР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 195 работникам задолжали деньги за период с апреля 2016 по январь 2017 года. Общая сумма задолженности превысила 13 млн рублей.

Работники завода за помощью обратились к президенту России Владимиру Путину. Он, в свою очередь, передал их жалобу врио губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву и потребовал разобраться.

Президентский «волшебный пендель» поступил Куйвашеву 9 июля. А уже 10 и 11 более 100 рабочих получили долги по зарплате.

В свою очередь, СКР истребовал уголовное дело по факту невыплаты людям денег в центральный аппарат для того, чтобы проверить, как его расследовали свердловские следователи.

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