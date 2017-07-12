Сергей Гуркин, , 10:44 — REGNUM

Одесская организация украинских националистов «Совет общественной безопасности» направила в парламент страны, агентство по вопросам кино и комитет телерадиовещания обращение с просьбой запретить трансляцию на территории страны мультсериала «Маша и медведь». Авторы обращения подчеркивают, что дело не в русском языке, и переводом не обойтись. Дело в самом мультфильме, который представляет собой «абсолютное воплощение самых ужасных пропагандистских идей РФ».

Впрочем, из другого отрывка обращения становится очевидным, что его авторы мультфильм не смотрели (но осуждают). «В якобы обычном мультфильме для маленьких зрителей из других стран российские пропагандисты отправляют детям чёткое сообщение: медведь, который традиционно считается символом РФ и ассоциируется с этой страной, представляется в роли сильного героя, который безнаказанно захватывает чужое имущество, дом, землю», — пишут авторы. Ничего подобного Медведь (добряк-приятель веселой и непоседливой Маши) на протяжении сериала не делает.

Вообще в голове у авторов обращений — изрядная каша, сродни той каше, что была центральной темой одной из самых популярных серий «Маши и медведя». Дописав предложение о «безнаказанном захвате чужого имущества, дома, земли», они добавляют: «вышеуказанный мультфильм был снят с единственной целью — донести до мира своеобразное послание, в котором жестокий образ России (Медведя) заменяется мягким и добрым».

Чтобы читатели, не видевшие сериала, могли оценить всю серьезность вопроса, перескажем сюжет одной из последних серий. В первой ее части маленькая девочка Маша лепит снежок, который постепенно превращается в ком, скатывается с пригорка и врезается в дом, где живет медведь. Начав, но не закончив очистку дома от снега, девочка и медведь отправляются изучать, какие из следов на снегу оставлены какими животными. Маша проявляет бестолковость, путая заячьи следы с волчьими, но в конце этого «урока» посрамленным оказывается именно медведь.

Двухстраничный текст обращения одесских националистов в парламент страны обильно усеян такими словами, как «государство-агрессор», «гибридная война», «мягкая сила», «пропаганда», «информационная безопасность». Речь про мультфильм, где страна — место действия вообще не обсуждается. Политики там нет ни в каком приближении. Да и в целом в мультике не так уж много слов. Но информационная безопасность настойчиво требует запретить веселый мультик про бойкую девочку и доброго медведя.

Впрочем, кроме клинической русофобии, у авторов обращения в парламент есть и другие мотивы. Они мечтают полностью вывести граждан своей страны из русскоязычного контекста. Ту же цель преследовал и запрет «ВКонтакте». Если ввести принудительное кормление продуктами только отечественного производства, то промывать мозги будет куда проще. А то смотрят взрослые и дети «Машу и медведя», видят высококачественный продукт, а потом сравнивают его с жалкими провинциально-агрессивными творениями майдана. В чью пользу сравнение, излишне и уточнять. Куда же это годится?

Украина, между прочим, не первое государство, где «Маша и медведь» становятся угрозой национальной безопасности. Первопроходцами выступили такие бастионы демократии, как Эстония, Литва и Грузия. «Навязывание детям положительного образа России опасно для безопасности Эстонии», — сказал тогда преподаватель института коммуникаций Таллинского университета Приит Хыбемяги. Литовский депутат Лауринас Касчюнас назвал успех «Маши и Медведя» частью «информационного воздействия России». А прямее всех высказался министр просвещения Грузии Александр Джеджелава: он заявил, что мультфильм формирует дружеское отношение к России у грузинских детей, а также мешает популяризации английского языка в стране.

Вот она, подлинная вина: мультик формирует дружеское отношение к России. Дружба — это, как известно, плохо. Очень мешает популяризации английского языка. Мультик пользуется у грузинской аудитории не только большей популярностью, чем местные произведения, но также оставляет далеко позади и американский продукт. А это уже вообще никуда не годится.

И действительно, «Маша и медведь» — самый популярный мультипликационный проект в мире. Права на перевод и показ сериала куплены крупнейшими компаниями отрасли во многих западных странах. Просмотров одной только серии «Маша+каша» на YouTube — два миллиарда. По логике грузинских министров и украинских нацистов, благодаря только этой серии каждый Божий день в мире становится на три миллиона больше инфицированных российской пропагандой.

Популярность сериала вполне описывается фразой «все гениальное просто». Он своеобразный, русский, но вполне открытый к пониманию представителям любых культур. Доступный графический язык, простые, добрые, веселые, человечные, извините за каламбур, персонажи. Таков новейший вклад России в мировую культуру, вклад важный, несмотря на поверхностность жанра. Русский message, посланный не Кремлем, а группой сценаристов, чьи имена неведомы 99 процентам видевших мультфильм. Вне всякой политики, вне всякой идеологии, а просто внутри искусства, да еще и в самом сложном для русских — развлекательном жанре. Убедительная победа национальной культуры. Неудивительно, что кормящихся русофобией это так бесит.