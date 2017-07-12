РФ оценит проект резолюции СБ ООН по КНДР после подробного изучения

Москва, , 10:14 — REGNUM Позиция России в отношении подготовленного США проекта резолюции Совета Безопасности ООН по Северной Корее будет озвучена лишь после подробного изучения документа. Об этом 12 июля заявил пресс-секретарь постпредства Федор Стржижовский.

«О своем отношении к этому проекту Россия сможет сказать только после его официального распространения в Совете Безопасности и глубокого экспертного изучения», — заявил он.

Напомним, 10 июля стало известно о подготовке Вашингтоном текста резолюции, предполагающего ужесточение санкций против КНДР. Этому предшествовало очередное ракетное испытание, проведенное Пхеньяном 4 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила о намерении США ввести против КНДР более жесткие санкции.

В ходе созванного по инициативе Вашингтона заседания Совета безопасности представители США также заявили о готовности применить силу для решения ядерного вопроса КНДР.

«Соединенные Штаты готовы задействовать весь спектр возможностей для защиты себя и своих союзников. Одну из наших возможностей составляют вооруженные силы», — заявила тогда Хейли.

12 июля издание «Известия», ссылаясь на источник в российских дипломатических кругах, сообщило о намерении Москвы и Пекина не поддерживать американский проект резолюции Совета безопасности ООН об ужесточении санкций против Пхеньяна.

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