Глава МИД Туркмении обсудил в Узбекистане развитие отношений двух стран

Ташкент, , 10:25 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и министр иностранных дел Туркмении, вице-премьер правительства Рашид Мередов обсудили в Ташкенте вопросы развития двусторонних отношений, сообщает 12 июля МИД Узбекистана.

В ходе встречи было отмечено динамичное развитие и укрепление двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.

Было подчеркнуто, что первый государственный визит Мирзиёева в Туркмению в марте 2017 года, рабочие встречи в туристической зоне «Аваза» в Туркмении и в столице Казахстана в мае-июне, а также регулярные контакты между лидерами двух стран вывели узбекистанско-туркменское сотрудничество на качественно новый уровень и обеспечивают практическую реализацию положений договора о стратегическом партнерстве.

«В соответствии с договоренностями, в настоящее время компаниями и предприятиями Узбекистана и Туркмении реализуются совместные внешнеторговые контракты и соглашения на сумму более 200 миллионов долларов», — говорится в сообщении.

Также установлено системное и долгосрочное сотрудничество в сфере сельскохозяйственного машиностроения — в Туркмению поставлена очередная партия хлопкоуборочных машин, культиваторов и другой современной техники, в этом месяце начнет работу Торгово-сервисный центр в Ашхабаде.

Ведутся ремонт и модернизация подвижного состава железных дорог Туркмении на базе предприятий АО «Узбекистон темир йуллари» (Узбекские железные дороги).

«С открытием автомобильного и железнодорожного мостов «Туркменабад-Фараб» заметно увеличились объемы транзитных перевозок между странами, только по железной дороге транзит экспортных грузов Узбекистана по территории Туркмении вырос на 25%», — сообщает внешнеполитическое ведомство Узбекистана.

Развивается интенсивное сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере — в Ташкенте начаты работы по созданию парка «Ашхабад». В сентябре в Ашхабаде узбекские спортсмены примут участие в очередных Азиатских играх.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, президент Узбекистана свой первый государственный визит совершил в соседнюю Туркмению.

По итогам визита между двумя странами подписаны Соглашение о стратегическом партнерстве, Договор об экономическом сотрудничестве на 2018−2020 годы, Меморандум о дальнейшем развитии сотрудничества в области железнодорожного транспорта, Программа сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере на 2017−2019 годы, другие документы.

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