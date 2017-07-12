Спецпредставитель США продолжает работать в Киеве

Киев, , 10:12 — REGNUM Работу в Киеве продолжает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев, сообщает 12 июля УНИАН.

По его словам, Волкер уже провел встречи с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, депутатами Верховной рады и представителями Украины в Трехсторонней контактной группе.

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Елисеев отметил, что назначение Волкера спецпредставителем США по вопросам Украины поддержал и президент Украины, и участники «нормандского формата».

«Это долгожданное решение, которое лоббировала и украинская сторона в координации с партнерами по «нормандскому формату», — сказал замглавы администрации президента.

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Напомним, Курт Волкер был назначен спецпредставителем США во вопросам Украины 7 июля. 9 июля Волкер прибыл в Киев, где провел ряд встреч с представителями правительства Украины, на которых были обсуждены дальнейшие шаги по мирному урегулированию военного конфликта в Донбассе.

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