Жириновский: Новыми требования для въезда Украина выдала свой страх

Москва, , 10:05 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснил новые правила для въезда на Украину, передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля. Парламентарий разъяснил задумку секретаря СНБО Александра Турчинова.

«Они боятся, что под видом туристов от нас или под видом деловых партнеров миллион русских въедут, и там может быть совершен переворот. Страх переворота. Тем более сразу на сторону перейдут все русские, которые там живут, и большая часть армии, и ФСБ на Украине тоже все русские. Вот пытаются остановить», — рассуждает депутат.

При этом, по его мнению, такие меры могут быть введены специально.

«Может, они специально так делают — ускорить развязку, чтобы были невыносимые условия для работы президента, правительства, губернаторов, и сбежать в Канаду. Спровоцировать возмущение народа и сказать Западу: «Вот мы управлять не можем», — заключил Жириновский.

Накануне Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решения о введении системы биометрического контроля для въезжающих в страну граждан иностранных государств и внедрении электронной системы предварительной регистрации для намеревающихся въехать на Украину граждан РФ к 1 января 2018 года.