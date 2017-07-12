США: Обвинять коалицию против ИГ* в военных преступлениях – безответственно

Вашингтон, , 10:01 — REGNUM

Доклад правозащитной организации Amnesty International, в котором высказаны обвинение сил коалиции во главе США против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в нарушении международного права при освобождении Мосула, носит «безответственный» характер, сообщает Associated Press.

С таким заявлением выступил 12 июля официальный представитель коалиции полковник Джо Скрокка.

Он отметил, что «война — вещь неприятная, а делать вид, что это не так, глупо». Более того, добавил он, «так жизни военнослужащих и мирных жителей оказываются под опасностью».

Напомним, 11 июля правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором указывалось, что коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возможно, причастна к военным преступлениям, совершенным в ходе освобождения второго по величине города Ирака Мосула.

Правозащитники обращают внимание на то, что выбранный способ ведения боевых действий со стороны коалиции, возглавляемой США, идет вразрез с международным правом и может расцениваться в качестве военного преступления.

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