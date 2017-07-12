Нижняя палата Конгресса одобрила $1,6 млрд на стену между США и Мексикой

Вашингтон, , 10:02 — REGNUM Республиканцы в Конгрессе США договорились включить в государственный бюджет 2018 года для Департамента внутренней безопасности $1,6 млрд, запрошенных Белым домом на начало строительства стены на границе между США и Мексикой, сообщает El Periódico.

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей также предоставляет $100 млн на наем дополнительных 500 агентов Пограничной службы и $185,6 млн на наем еще тысячи иммиграционных агентов.

Эти цифры соответствуют запросу, сформированному в конце мая в Белом доме через Бюро управления и бюджета.

Президент США Дональд Трамп запросил $1,6 млрд на сооружение 32 миль (51,5 км) стены в районе долины Рио-Гранде (южный Техас) и еще 28 миль (45 км) стены в этом же районе.

Кроме того, планируется построить 14 миль (22,5 км) стены в районе Сан-Диего (Калифорния), чтобы заменить существующие ограждения.

Согласно данным Департамента национальной безопасности США, это области «с большим количеством арестов», где стена должна «предотвратить проникновение наркодилеров и незаконных мигрантов».

Напомним, несмотря на соглашение в лагере республиканцев, контролирующих Палату представителей, на окончательное утверждение бюджета на строительство стены необходимо еще одобрение верхней палаты Конгресса — Сената, где республиканцам для утверждения потребуется как минимум 8 голосов демократов.

На строительстве стены настаивает лично президент США Дональд Трамп, так как это было одним из главных его предвыборных обещаний. Кроме того, Трамп планирует заставить Мексику оплатить часть расходов на возведение стены, на что южный сосед США категорически не согласен.