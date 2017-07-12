Brexit: Тереза Мэй предложила оппозиции сотрудничество

Лондон, , 09:52 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с речью в нижней палате парламента, в которой призвала оппозицию к сотрудничеству по всем вопросам Brexit, пишет 11 июля Die Zeit.

Она отметила, что «оппозиция должна не просто критиковать, но и вносить свой вклад». О том, что тори отказываются от «монополии партийной мудрости», заявил первый министр второго кабинета Мэй Дэмиан Грин.

Однако критики считают, что инициатива Мэй сотрудничать с лейбористами во главе с Джереми Корбином является своеобразным признанием того, что у правительства нет представления о том, как двигаться дальше, пишет издание.

Это, согласно мнению критиков нынешнего правительства Великобритании, показывает несостоятельность нового кабинета Мэй, партия которой потеряла большинство в парламенте по итогам досрочных парламентских выборов 8 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, произошел парадокс: Мэй объявила досрочные выборы, чтобы укрепить свои позиции, а в итоге — только усугубила положение своей партии.

Возможно ли сотрудничество обеих партий по вопросам Brexit, покажет время, пишет Die Zeit, но скептики отмечают, что у тори и лейбористов «слишком разное представление о выходе Великобритании из ЕС»: Мэй хочет «жесткого» Brexit, Корбин — «более мягкого».

Напомним, 29 марта 2017 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала официальный старт процедуре выхода страны из Евросоюза: она подписала официальное уведомление о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора.

Страна должна будет выйти из ЕС 29 марта 2019 года.