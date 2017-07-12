Колумбийское правительство амнистировало более 7 тыс. повстанцев FARC-EP

Богота, , 09:38 — REGNUM Колумбийское правительство 11 июля заявило, что амнистировало 7696 бывших партизан леворадикальной группировки Революционные вооруженные силы Колумбии — Народная армия (FARC-EP) в рамках мирного соглашения, подписанного между повстанцами и правительством, сообщает El Periódico.

«На настоящий момент судьи предоставили 191 помилования в соответствии с Законом об охране общественного порядка, 413 амнистии де-юре (по закону), 680 условно-досрочных освобождений и 407 переводов в специальные районы демобилизации, в общей сложности 1691 дело разрешено в судебном порядке», — заявил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос во Дворце Правосудия в Боготе, высоко оценив работу судебной системы.

Эти дела в сумме с подписанным накануне президентским указом об административной амнистии за политические преступления 6005 бывших партизан, формируют цифру 7696 амнистированных.

Указ об амнистии был изложен в мирном соглашении, подписанном между правительством и FARC-EP 24 ноября 2016 года, и утвержден законом, принятым Конгрессом Колумбии 20 декабря 2016 года.

Амнистия может быть предоставлена в суде, то есть, обычными судьями, и в административном порядке, через главу государства.

По словам президента, Высшим советом судей и магистратов была проведена фундаментальная работа «по предоставлению амнистии, установленной в Законе №1820 от 2016 года, который регулирует амнистию, помилование и специальные расследования, связанные с конфликтом».

Напомним, колумбийское правительство и в прошлом крупнейшая повстанческая группировка Колумбии FARC-EP 27 июня официально закрыли страницу полувекового вооруженного конфликта на церемонии, посвященной окончанию процесса разоружения, в результате которого более 7 тыс. единиц вооружений были переданы миссии ООН для последующего уничтожения.