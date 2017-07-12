В Прикамье главе Лысьвы приостановили членство в «Единой России»

Лысьва, Пермский край, , 09:31 — REGNUM В Пермском крае глава Лысьвы и бывший секретарь местного отделения «Единой России» в муниципальном образовании Виталий Шувалов подал заявление с просьбой приостановить его членство в партии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом отделении «Единой России», заявление удовлетворено. На место Шувалова в местном отделении партии назначен председатель Лысьвенской гордумы Виктор Комаренко.

Стоит отметить, глава Лысьвы подозревается в превышении полномочий. По версии следствия, Шувалов завизировал документы на ввод в строй трёх жилых домов, построенных с нарушением строительных норм. Сейчас Виталий Шувалов находится под подпиской о невыезде, сообщают местные СМИ.

Добавим, Виталий Шувалов вступил в должность главы Лысьвенского городского округа в 2012 году. По информации сайта муниципалитета, тогда он получил голоса более 62% избирателей. Срок полномочий Шувалова в качестве главы муниципалитета истек 12 марта. 26 мая конкурс по выборам главы Лысьвы признан несостоявшимся, поскольку конкурсная комиссия проголосовала только за одного кандидата — действующего мэра Шувалова. Депутатский корпус решил, что полномочия Шувалова заканчиваются только после вступления в должность нового главы, но из-за отмены конкурса новый глава так и не назначен, а значит, Шувалов остаётся главой муниципалитета.