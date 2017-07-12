Канада снимает торговые ограничения с Белоруссии

Оттава, , 09:26 — REGNUM Сегодня, 12 июля, вступает в силу решение о снятии экономических санкций Канады против Белоруссии.

Как говорится в комментарии министерства иностранных дел Канады, снятие санкций «отражает признание Канадой того, что правительство Белоруссии добилось прогресса» в соблюдении прав человека. После снятия ограничений с республики в санкционном списке Канады останется только одна страна — Северная Корея.

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Ранее Оттава заявила, что в Белоруссии наблюдаются «позитивные события», например, выборы 2015 года, прошедшие «без насилия и запугивания». На фоне данных событий канадским правительством было принято решение о снятии экономических ограничений с республики.

Напомним, канадские санкции ограничивали возможность экспорта товаров из Белоруссии в Канаду. Для того чтобы экспортировать товар, белорусским предпринимателям необходимо было получить разрешение у министерства иностранных дел и международной торговли Канады.

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