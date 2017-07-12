Атамбаев назвал Киргизию раем для бизнеса: «Можно зарабатывать много денег»

Бишкек, , 09:18 — REGNUM Раем для бизнеса назвал президент Киргизии Алмазбек Атамбаев свою страну, передает Sputnik.

«Кыргызстан уже становится раем для бизнеса, свободной страной, где можно инвестировать и зарабатывать большие деньги, работая честно и прозрачно», — заявил он.

Напомним, в Бишкеке завершился бизнес-форум, проведенный совместно Киргизией и США. За всю историю киргизско-американских отношений это первая торговая миссия Соединенных Штатов. На форум приехали представители таких компаний как General Electric, Baker & McKenzie, AES, AGCO, Coca-Cola, American Councils for International Education.

11 июля Атамбаев провел встречу с представителями первой деловой миссии США, в которую вошли сотрудники ряда крупнейших компаний. Он отметил, что форум демонстрирует рост интереса к бизнесу в Киргизии со стороны американских предпринимателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июля глава киргизского Национального энергохолдинга Айбек Калиев заявил, что чешская компания «Liglass Trading CZ» планирует потратить $500 млн (30,19 млрд рублей) на возведение Верхне-Нарынского каскада ГЭС.

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Стоит обратить внимание на фразу председателя Государственной думы Вячеслава Володина, которая была произнесена на встрече со спикером киргизского парламента Чыныбаем Турсунбековым:

«Решение о списании долгов говорит о том, что мы думаем о будущем, и о том, что отношения России с Киргизией построены не на какой-то выгоде, а на основе дружбы и сотрудничества».

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