Прокуратура Перу просит арестовать бывшего президента и его супругу

Лима, , 09:18 — REGNUM Прокуратура Перу 11 июля запросила разрешение на задержание бывшего президента страны Ольянты Умалы и его жены Надин Эредиа по обвинению в отмывании денег и сговоре, связанном с международным коррупционным делом Odebrecht, сообщает El Economista.

Прокурор Херман Хуарес подтвердил по телефону агентству Associated Press, что подал прошение судье Лимы Ричарду Консепсьону, который в течение максимум 48 часов должен принять решение о заключении бывшего президента в тюрьму на 18 месяцев.

Прокурор Хуарес расследует дело президентской четы в течение двух лет на основе заявлений бывшего главы компании Odebrecht Марсело Одебрехта, который заявил, что дал $3 млн на президентскую кампанию Умалы, приведшую его к власти в 2011 году.

В соответствии с законодательством Перу судье Консепсьону, который также санкционировал в феврале 2017 года задержание по обвинению в подкупе Odebrecht бывшего президента Перу Алехандро Толедо, правившего с 2001 по 2006 год, придется провести общественные слушания, где в присутствии Умалы и его супруги Эредиа будет решаться вопрос о лишении их свободы.

Хулио Эспиноза, адвокат Умалы и Эредиа, сообщил телеканалу N, что пара «даже не выезжала из Лимы в эти дни и не собирается этого делать, так как мы знаем, что фундаментально необходимо вести дебаты с прокурором».

Адвокат добавил, что оба будут присутствовать на мероприятии, которое назначит судья.

Прокурор Хуарес заявил, что преступления произошли до того, как Умала стал президентом Перу, и поэтому он не может быть защищен конституционной гарантией для высших должностных лиц.

Напомним, Умала находился на посту президента Перу в период между 2011 и 2016 годами. Сам он заявляет, что является жертвой политического преследования, однако отказался от поиска политического убежища за границей.

Между тем 4 июля Генеральная прокуратура Перу подтвердила открытие предварительного расследование в отношении экс-президента Перу Алана Гарсии, занимавшего пост с 1985 по 1990 год и с 2006 по 2011 год, за предполагаемые нарушения в пользу бразильской компании Odebrecht.

По данным Министерства юстиции США, компания Odebrecht, по показаниям ее бывшего руководства, заплатила чиновникам Перу $29 млн в период с 2005 по 2014 год, чтобы получать выгодные государственные контракты.