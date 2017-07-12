Глава МИД ФРГ обвинил Союз ХДС/ХСС в «лживой игре»

Берлин, , 08:57 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Габриэль Зигмар раскритиковал Союз ХДС/ХСС (правящую коалицию Христианско-демократического союза и Христианско-социалистического союза) в «нечестной и лживой игре», пишет 11 июля Die Zeit.

Он обратился с критикой в адрес председателя фракции ХДС в Гамбурге Андре Трепола, который потребовал отставки мэра Гамбурга Олафа Шольца, назвав его ответственным за «разруху» города после проведения саммита G20.

Габриэль Зигмар, бывший председатель Социал-демократической партии Германии считает, что «члены Союза ХДС/ХСС решили использовать случай, чтобы заручиться еще большей поддержкой среди своих избирателей, сделав виноватым в происшествиях на G20 председателя СДПГ в Гамбурге Олафа Шольца».

После обвинений со стороны ХДС многие жители тоже захотели отставки мэра. Зигмар считает «глупым обвинять в этом одного Олафа Шольца».

Согласно его мнению, канцлер Германии также несет ответственность за беспорядки в Гамбурге.

«Почему бы нам в таком случае не потребовать отставки Ангелы Меркель?», — отмечает он.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Ангела Меркель признала, что события на улицах Гамбурга — просчет правительства и организаторов саммита.

Напомним, саммит «Большой двадцатки» прошел в Гамбурге 7—8 июля. Полиция сообщает о присутствии до 150 тыс. демонстрантов, среди которых несколько тысяч левых экстремистов, устроивших массовые беспорядки в ходе демонстраций.