«Проект проведения EXPO-2025 в Екатеринбурге проработан детально»

Екатеринбург, , 08:50 — REGNUM Приехавшие в Екатеринбург иностранные партнёры намерены поддержать Россию в борьбе за «ЭКСПО-2025». Такое мнение высказал глава министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

По мнению министра, проект проведения международной выставки в Екатеринбурге проработан детально. Он напомнил, что несмотря на то, что прошлая заявка на проведение «ЭКСПО-2020» в России не была поддержана, на этот раз учтён весь ценный опыт предыдущей заявочной кампании. Денис Мантуров выразил надежду, что во время финального голосования в конце следующего года на ассамблее Международного бюро выставок голоса будут отданы за проведение «ЭКСПО-2025"в России.

Как сообщало ИА REGNUM, заявка на проведение международной выставки «ЭКСПО-2025» в Екатеринбурге была подана правительством России.

Напомним, что во время прошлой заявочной кампании на проведение «ЭКСПО-2020» предпочтение было отдано Объединённым Арабским Эмиратам (ОАЭ). Отметим, что во время проведения выставки «Иннопром» в Екатеринбурге Денис Мантуров попросил министра экономики ОАЭ поддержать заявку России на проведение международной выставки в 2025 году.

Отметим, что по мнению исполняющего обязанности главы Свердловской области Евгения Куйвашева, проведение международной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге может принести региону порядка 500 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Проведение ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге принесёт 500 млрд рублей