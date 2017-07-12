Прокурор Венесуэлы заявляет о причастности госчиновников к делу Odebrecht

Каракас, , 08:43 — REGNUM Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас 11 июля заявила, что несколько венесуэльских госчиновников могут быть причастны к коррупционному делу бразильской строительной компании Odebrecht, сообщает El Periódico.

«Трудно получить доступ к доказательствам, однако в этом случае, в случае Odebrecht, мы определили несколько государственных должностных лиц, которые нарушили интересы государства в пользу этой компании», — заявила прокурор в интервью Unión Radio.

По ее словам, обвинение столкнулось со «множеством препятствий» в расследованиях дел о коррупции и отмывании денег, потому что «те, у кого есть доказательства, и являются фигурантами расследования».

Ортега Диас, однако, предпочла не называть имена тех, кто причастен к делу, или то, входят ли они в состав нынешнего правительства Николаса Мадуро, но при этом заявила, что обвинительные акты на этих лиц будут опубликованы в течение нескольких дней.

«У нас также есть контракты и лица, которые санкционировали эти работы, растрачивая государственные средства, и данные о том, что они не выполнили надлежащее сопровождение этих контрактов, и данные о работах, которые так и не были выполнены», — заявила прокурор.

При этом Диас предупредила всех тех, кто причастен к описанным контрактам, что также есть данные о полученных так называемых откатах, средства от которых хранятся на оффшорных счетах, в некоторых случаях открытых на имена родственников.

Напомним, генпрокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас в феврале 2016 года посещала Бразилию, чтобы встретиться с Генеральным прокурором этой страны Родриго Джанотом и рассмотреть международное коррупционное дело Odebrecht и его предполагаемые ответвления на территории Венесуэлы, однако до сих пор не было никаких заявлений по этому поводу.

В декабре 2016 года Министерство юстиции США опубликовало документы, детализирующие данные о взятках на сумму около $788 млн, которые бразильская компания Odebrecht выплачивала на протяжении многих лет в двенадцати странах Латинской Америки и Африки.

По данным документов, основанных на показаниях американскому суду бывшего руководства компании, в Венесуэле Odebrecht заплатила около $98 млн в виде взяток, чтобы получить выгодные государственные контракты.