Глава ЦРУ: Есть весомые доказательства применения химоружия Дамаском

Вашингтон, , 08:31 — REGNUM В распоряжении разведслужб США имеются весомые доказательства того, что сирийские власти применили в Хан-Шейхуне химическое оружие. Такое заявление сделал директор ЦРУ Марк Помпео.

По его словам, в апреле, узнав об инциденте в сирийской провинции Идлиб, президент СШАраспорядился установить обстоятельства произошедшего. Разведывательному сообществу, поясняет Помпео, удалось выяснить, что за атакой стоит Дамаск.

Информация была передана главе государства. Помпео добавил, что доказательства причастности к атаке сирийских властей «надежны», и в разведсообществе «абсолютно уверены» в своих выводах.

При этом Помпео не уточнил, о каких конкретных доказательствах идет речь.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля 2017 года представители сирийской оппозиции заявили об атаке с применением химического оружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб. Жертвами атаки стали 80 человек, еще 200 пострадали.

Оппозиция возложила ответственность за инцидент на сирийские правительственные войска. В Дамаске обвинения отвергли, заявив о причастности к инциденту боевиков и тех, кто им покровительствует.

Власти также заявили о том, что отравляющие вещества были ранее вывезены за пределы Сирии под контролем Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Российская сторона настаивала на проведении расследования инцидента в Идлибе.

Однако власти США, игнорируя призыв к тщательному разбирательству, в ночь на 7 апреля нанесли удар по базе Шайрат, откуда, с их точки зрения, проводилась атака.

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