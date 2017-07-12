Глава ЦРУ: Есть весомые доказательства применения химоружия Дамаском

Вашингтон, 12 июля 2017, 08:31 — REGNUM В распоряжении разведслужб США имеются весомые доказательства того, что сирийские власти применили в Хан-Шейхуне химическое оружие. Такое заявление сделал директор ЦРУ Марк Помпео.По его словам, в апреле, узнав об инциденте в сирийской провинции Идлиб, президент США Дональд Трамп распорядился установить обстоятельства произошедшего. Разведывательному сообществу, поясняет Помпео, удалось выяснить, что за атакой стоит Дамаск.
Информация была передана главе государства. Помпео добавил, что доказательства причастности к атаке сирийских властей «надежны», и в разведсообществе «абсолютно уверены» в своих выводах.
При этом Помпео не уточнил, о каких конкретных доказательствах идет речь.
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Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля 2017 года представители сирийской оппозиции заявили об атаке с применением химического оружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб. Жертвами атаки стали 80 человек, еще 200 пострадали.
Оппозиция возложила ответственность за инцидент на сирийские правительственные войска. В Дамаске обвинения отвергли, заявив о причастности к инциденту боевиков и тех, кто им покровительствует.
Власти также заявили о том, что отравляющие вещества были ранее вывезены за пределы Сирии под контролем Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Российская сторона настаивала на проведении расследования инцидента в Идлибе.
Однако власти США, игнорируя призыв к тщательному разбирательству, в ночь на 7 апреля нанесли удар по базе Шайрат, откуда, с их точки зрения, проводилась атака.
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